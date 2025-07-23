Трамп вимагає розслідування проти Обами через маніпуляції розвідданими

Президент США Дональд Трамп заявив, що Барак Обама, якого він змінив на посаді глави Білого дому у 2017 році, має стати обʼєктом переслідування з боку правоохоронців через нібито маніпуляцію розвідданими про вплив росії на вибори 2016 року. Про це повідомляє The Hill, інформує УНН.

Зазначається, що напередодні під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом у Білому домі Трамп закликав Міністерство юстиції США почати розслідування проти Обами.

За словами президента США, Обама був "ватажком угруповання", яке нібито організувало змову для доведення впливу росії на президентські вибори 2016 року.

Настав час переслідувати людей. Обаму спіймали на гарячому. Те, що вони зробили в 2016 і 2020 роках, є дуже злочинним, це злочин найвищого рівня, і саме про це ви повинні говорити