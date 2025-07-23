Трамп вимагає розслідування проти Обами через маніпуляції розвідданими
Київ • УНН
Дональд Трамп закликав Міністерство юстиції США розслідувати дії Барака Обами щодо нібито маніпуляції розвідданими про вплив росії на вибори 2016 року. Трамп стверджує, що Обама був "ватажком угруповання", яке організувало змову.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Барак Обама, якого він змінив на посаді глави Білого дому у 2017 році, має стати обʼєктом переслідування з боку правоохоронців через нібито маніпуляцію розвідданими про вплив росії на вибори 2016 року. Про це повідомляє The Hill, інформує УНН.
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Зазначається, що напередодні під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом у Білому домі Трамп закликав Міністерство юстиції США почати розслідування проти Обами.
За словами президента США, Обама був "ватажком угруповання", яке нібито організувало змову для доведення впливу росії на президентські вибори 2016 року.
Настав час переслідувати людей. Обаму спіймали на гарячому. Те, що вони зробили в 2016 і 2020 роках, є дуже злочинним, це злочин найвищого рівня, і саме про це ви повинні говорити
Видання вказує, що приводом для таких заяв стала публікація наприкінці минулого тижня звіту, в якому, за словами директорки Національної розвідки Тульсі Габбард, містяться докази "зрадницької змови" адміністрації Барака Обами щодо розслідування російського втручання у вибори 2016 року.
"Він винний, це не питання. Це була державна зрада", - вважає американський лідер.
Нагадаємо
У червні президент США Дональд Трамп доручив провести розслідування щодо використання автопідпису колишнім президентом країни Джо Байденом для підпису офіційних документів, ставлячи під сумнів його когнітивний стан під час перебування на посаді.
У Білому домі портрет Обами замінили картиною Трампа після замаху12.04.25, 11:57 • 5076 переглядiв