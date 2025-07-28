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Трамп обурюється через домінування скандалу з Епштейном у заголовках новин - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1614 перегляди

Президент Дональд Трамп висловлює розчарування через те, як його адміністрація справляється з галасом навколо справ Джеффрі Епштейна. Скандал затьмарює його порядок денний, попри спроби заспокоїти громадськість.

Трамп обурюється через домінування скандалу з Епштейном у заголовках новин - ЗМІ

Президент Дональд Трамп дедалі більше розчарований тим, як його адміністрація справляється з галасом навколо справ Джеффрі Епштейна, що домінує в новинах і затьмарює його порядок денний. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє The Washington Post, роздратування Трампа сталося після тижнів помилок та відсутності чіткої стратегії серед високопосадовців, які недооцінили обурення, особливо з боку президентського електорату, та сподівалися, що країна забуде про неопубліковані файли Епштейна та рухатиметься далі, за словами майже десятка людей, близьких до ситуації, багато з яких говорили на умовах анонімності, щоб розкрити внутрішні обговорення.

Це досить серйозне відволікання уваги. Хоча багато хто намагається зберегти єдність, Міністерство юстиції та ФБР тріщать по швах. Багато хто запитує, наскільки це буде довгостроково для всіх сторін, що беруть участь - чи то директор ФБР, чи генеральний прокурор

- повідомило одне з джерел.

За словами іншого джерела, близького до президента, попри своє розчарування, Трамп не поспішає проводити кадрові перестановки.

Він не хоче влаштовувати ще більшу виставу, звільняючи будь-кого

- повідомило джерело The Washington Post.

У центрі скандалу - Генеральний прокурор Пем Бонді, яка протягом місяців вважала оприлюднення файлів ФБР щодо Епштейна однією зі своїх головних ініціатив. Її обіцянка посилила вимоги членів правого крила Трампа оприлюднити файли на тлі спекуляцій про те, що нерозкриті докази можуть стосуватися багатих і впливових друзів фінансиста Епштейна.

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На початку липня цього року Міністерство юстиції США та ФБР дійшли висновку, що Джеффрі Епштейн не шантажував впливових людей і не вів "список клієнтів". Слідчі також спростували теорію змови про його вбивство, підтвердивши самогубство.

Як пише Washington Post,  відтоді шквал критики охопив усі три гілки влади, надаючи демократам нову потужну лінію атаки та змушуючи Трампа намагатися реагувати на найскладнішу політичну кризу, з якою він зіткнувся з моменту повернення до Білого дому.

Впродовж кількох тижнів після висновку у справі Епштейна, Трамп і Бонді розмовляли телефоном майже щодня, як вони часто роблять, за словами двох людей, знайомих зі змістом дзвінків, на тлі негативної реакції, яка, на відміну від попередніх скандалів навколо президента, не вщухала в заголовках газет.

Постійна серія заяв адміністрації не змогла заспокоїти галас, включаючи оприлюднення записів ФБР щодо вбивства преподобного Мартіна Лютера Кінга-молодшого, нещодавно розпочате розслідування щодо колишнього директора ФБР Джеймса Б. Комі та навіть вибухове звинувачення у державній зраді проти колишнього президента Барака Обами щодо президентських виборів 2016 року. Опитування продовжують показувати, що громадськість скептично ставиться до того, що уряд розповідає їй про Епштейна.

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Спроби заспокоїти електорат Трампа, надавши додаткову інформацію про Епштейна, часто викликали ще більше питань, заявили кілька людей, опитаних The Washington Post.

Вони посилалися на оприлюднені ФБР записи з камер спостереження 2019 року біля тюремної камери Епштейна, які мали довести, що він помер внаслідок самогубства, та спростувати теорії змови про його вбивство. Після оприлюднення директор ФБР Кеш Патель та заступник директора Ден Бонгіно зрозуміли, що на тому, що вони називали "повністю необробленим" записом, бракувало трьох хвилин, за словами трьох осіб, близьких до ФБР. Ця прогалина підживила ще більше спекуляцій.

Як повідомляє Washington Post, згідно з електронними листами Бонгіно та Патель брали участь у розробці, затвердженні та просуванні публікації висновку, в якому було детально описано їхнє рішення не розголошувати більше матеріалів з файлів. 

Зазначається, що після того, як негативна реакція посилилася, обидва потай нарікали, що якби вони були при владі, то оприлюднили б файли Епштейна, прибравши ідентифікаційну інформацію про жертв.

Бонгіно, ексофіцер Секретної служби, який став ведучим подкастів з великою кількістю праворадикальних послідовників, був розлючений наслідками публікації службової записки та відео.

Тиск посилився минулого тижня після того, як Wall Street Journal повідомила, що Бонді сказав Трампу на травневій зустрічі з Пателем в Овальному кабінеті, що ім'я президента неодноразово фігурувало у файлах. Сама по собі присутність імені Трампа - або будь-кого іншого - у слідчих документах бюро не обов'язково свідчить про правопорушення. Але демократи в Конгресі вхопилися за це одкровення, намагаючись привернути увагу до справи.

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Джерела повідомили, що Епштейн був лише однією з багатьох тем на регулярних брифінгах з президентом. Бонді та заступник генерального прокурора Тодд Бланш також повідомили Трампу, що вони не хочуть оприлюднювати файли, щоб захистити конфіденційність жертв, що містяться в файлах, та через вміст у них відверто сексуального характеру.

Посадовці Міністерства юстиції заявили, що вони склали меморандум про Епштейна, оскільки його твердження суперечили попереднім заявам високопоставлених членів адміністрації Трампа, включаючи самого президента.

Бонді не брав безпосередньої участі у складанні липневого меморандуму, за словами особи, знайомої з внутрішнім процесом. Але два високопоставлені чиновники Білого дому заявили, що генеральний прокурор брав участь в обговореннях, які призвели до його оприлюднення.

Генеральний прокурор Бонді раніше зіштовхувалася з критикою у зв'язку з своїми діями щодо документів Епштейна. У лютому вона організувала публікацію, що широко обговорюється, яку вона назвала "першою фазою" документів Епштейна. Виявилося, що це була публікація майже загальнодоступних документів, скріплених у папки з грифом "таємно" і розісланих обраним впливовим особам правого спрямування на брифінгу в Білому домі.

Повідомляється, що у меморандумі зроблено висновок, що жодні подальші розкриття інформації про Епштейна "не будуть доречними чи виправданими". Але минулого тижня, за прямими вказівками Трампа, вони звернулися до судів Флориди та Нью-Йорка з проханням оприлюднити стенограми розслідувань щодо Епштейна та його ув'язненої соратниці Гіслен Максвелл. Суддя у Флориді відхилив це прохання. Судді в Нью-Йорку ще не винесли рішення.

У четвер Бланш вилетів до Таллахассі, щоб допитати Максвелл, яка відбуває 20-річний термін ув'язнення за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації. Прокурори неодноразово ставили під сумнів її достовірність та готовність "нахабно брехати під присягою".

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Бланш провів два дні з Максвелл, що було незвичним кроком для заступника генерального прокурора, другої за впливом особи в Міністерстві юстиції, і це було незвичним кроком, оскільки вона провела два дні з Максвелл, розпитуючи її про всіх інших, "хто скоїв злочини проти жертв".

Адвокат Максвелла сказав, що Бланш запитав її про "потенційно 100 різних людей", і вона правдиво відповіла на кожне запитання.

Тепер, коли Міністерство юстиції намагається задовольнити вимоги громадськості щодо отримання додаткової інформації, Конгрес також чинить тиск на правоохоронні органи, щоб ті оприлюднили файли Епштейна.

Як пише Washington Post, очікується, що Палата представників, яку очолюють республіканці, видасть повістку до суду щодо об'ємної кримінальної справи Епштейна, що поставить адміністрацію Трампа в незручне становище, де доведеться вирішувати, як реагувати. Ключовий комітет Палати представників вже запросив Максвелла до суду для дачі показань, яка відбудеться наступного місяця.

Виходячи з будівлі федерального суду в Таллахассі після інтерв'ю з Максвеллом минулого тижня, Бланш ухилився від запитань журналістів. Але в дописі в соціальних мережах він натякнув, що незабаром можуть з'явитися нові розкриття інформації.

Повторюючи обіцянки, дані кілька місяців тому Бонді, Бланш написав: "Міністерство юстиції поділиться додатковою інформацією про те, що ми дізналися, у відповідний час".

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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