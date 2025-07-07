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Епштейн не шантажував впливових людей, списку його клієнтів не існує: висновок Мін'юсту США і ФБР

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Міністерство юстиції США та ФБР дійшли висновку, що Джеффрі Епштейн не шантажував впливових людей і не вів "список клієнтів". Слідчі також спростували теорію змови про його вбивство, підтвердивши самогубство.

Епштейн не шантажував впливових людей, списку його клієнтів не існує: висновок Мін'юсту США і ФБР

Через шість років після смерті фінансиста та мільярдера Джеффрі Епштейна у тюремній камері в Нью-Йорку, Міністерство юстиції США та ФБР дійшли нового висновку.

Передає УНН із посиланням на Аxios.

Деталі

Міністерство юстиції США та ФБР не мають доказів того, що Джеффрі Епштейн, опальний фінансист і засуджений сексуальний злочинець, шантажував впливових людей, вів "список клієнтів" або був убитий.

Не склав список відомих політиків, голлівудських зірок та бізнесменів, для яких він нібито організовував секс-вечірки з неповнолітніми дівчатами

- ідеться у звіті слідчих.

Мультимільйонер та відома фігура Джеффрі Епштейн фактично скоїв самогубство у своїй тюремній камері в Нью-Йорку у 2019 році.

Таким чином, адміністрація Трампа намагається остаточно спростувати поширену теорію змови про те, що Епштейна вбили у його камері шість років тому, бо він збирався оприлюднити так званий "список клієнтів".

Демократи "винні"?

У радикальних правих колах США та в русі Трампа "Зробимо Америку знову великою" роками вважається, що демократи винні у педофілії у великих масштабах. Сам Трамп активно розпалював теорії змови навколо Епштейна під час останньої виборчої кампанії, обіцяючи оприлюднити його "список клієнтів" як президента. Після вступу на посаду він призначив директором та заступником директора ФБР двох інфлюенсерів MAGA, які давно поширювали цю теорію в соціальних мережах.

Раніше цього року впливові особи MAGA були розчаровані після оприлюднення файлів справи Епштейна. Нові висновки слідчих були зустрінуті скептично в неділю ввечері деякими впливовими особами MAGA.

Додамо

Минулого місяця Ілон Маск звинуватив Дональда Трампа у тому, що він перебуває у "списку" Епштейна. Трамп опублікував заяву для Truth Social через колишнього адвоката Епштейна, Девіда Шона, стверджуючи, що він не причетний до жодних правопорушень. Шон представляв Трампа в його першому процесі імпічменту.

УНН передавав: генеральний прокурор США заявила, що має документи у справі Епштейна.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Джеффрі Епштайн
Міністерство юстиції США
Федеральне бюро розслідувань
Дональд Трамп
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