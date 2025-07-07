Эпштейн не шантажировал влиятельных людей, списка его клиентов не существует: вывод Минюста США и ФБР

Спустя шесть лет после смерти финансиста и миллиардера Джеффри Эпштейна в тюремной камере в Нью-Йорке, Министерство юстиции США и ФБР пришли к новому выводу.

Передает УНН со ссылкой на Аxios.

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Министерство юстиции США и ФБР не имеют доказательств того, что Джеффри Эпштейн, опальный финансист и осужденный сексуальный преступник, шантажировал влиятельных людей, вел "список клиентов" или был убит.

Не составил список известных политиков, голливудских звезд и бизнесменов, для которых он якобы организовывал секс-вечеринки с несовершеннолетними девушками - говорится в отчете следователей.

Мультимиллионер и известная фигура Джеффри Эпштейн фактически совершил самоубийство в своей тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году.

Таким образом, администрация Трампа пытается окончательно опровергнуть распространенную теорию заговора о том, что Эпштейна убили в его камере шесть лет назад, потому что он собирался обнародовать так называемый "список клиентов".

Демократы "виновны"?

В радикальных правых кругах США и в движении Трампа "Сделаем Америку снова великой" годами считается, что демократы виновны в педофилии в больших масштабах. Сам Трамп активно разжигал теории заговора вокруг Эпштейна во время последней избирательной кампании, обещая обнародовать его "список клиентов" как президента. После вступления в должность он назначил директором и заместителем директора ФБР двух инфлюенсеров MAGA, которые давно распространяли эту теорию в социальных сетях.

Ранее в этом году влиятельные лица MAGA были разочарованы после обнародования файлов дела Эпштейна. Новые выводы следователей были встречены скептически в воскресенье вечером некоторыми влиятельными лицами MAGA.

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В прошлом месяце Илон Маск обвинил Дональда Трампа в том, что он находится в "списке" Эпштейна. Трамп опубликовал заявление для Truth Social через бывшего адвоката Эпштейна, Дэвида Шона, утверждая, что он не причастен к каким-либо правонарушениям. Шон представлял Трампа в его первом процессе импичмента.

УНН передавал: генеральный прокурор США заявила, что имеет документы по делу Эпштейна.