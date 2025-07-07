Эпштейн не шантажировал влиятельных людей, списка его клиентов не существует: вывод Минюста США и ФБР
Киев • УНН
Министерство юстиции США и ФБР пришли к выводу, что Джеффри Эпштейн не шантажировал влиятельных людей и не вел «список клиентов». Следователи также опровергли теорию заговора о его убийстве, подтвердив самоубийство.
Спустя шесть лет после смерти финансиста и миллиардера Джеффри Эпштейна в тюремной камере в Нью-Йорке, Министерство юстиции США и ФБР пришли к новому выводу.
Передает УНН со ссылкой на Аxios.
Подробности
Министерство юстиции США и ФБР не имеют доказательств того, что Джеффри Эпштейн, опальный финансист и осужденный сексуальный преступник, шантажировал влиятельных людей, вел "список клиентов" или был убит.
Не составил список известных политиков, голливудских звезд и бизнесменов, для которых он якобы организовывал секс-вечеринки с несовершеннолетними девушками
Мультимиллионер и известная фигура Джеффри Эпштейн фактически совершил самоубийство в своей тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году.
Таким образом, администрация Трампа пытается окончательно опровергнуть распространенную теорию заговора о том, что Эпштейна убили в его камере шесть лет назад, потому что он собирался обнародовать так называемый "список клиентов".
Демократы "виновны"?
В радикальных правых кругах США и в движении Трампа "Сделаем Америку снова великой" годами считается, что демократы виновны в педофилии в больших масштабах. Сам Трамп активно разжигал теории заговора вокруг Эпштейна во время последней избирательной кампании, обещая обнародовать его "список клиентов" как президента. После вступления в должность он назначил директором и заместителем директора ФБР двух инфлюенсеров MAGA, которые давно распространяли эту теорию в социальных сетях.
Ранее в этом году влиятельные лица MAGA были разочарованы после обнародования файлов дела Эпштейна. Новые выводы следователей были встречены скептически в воскресенье вечером некоторыми влиятельными лицами MAGA.
Добавим
В прошлом месяце Илон Маск обвинил Дональда Трампа в том, что он находится в "списке" Эпштейна. Трамп опубликовал заявление для Truth Social через бывшего адвоката Эпштейна, Дэвида Шона, утверждая, что он не причастен к каким-либо правонарушениям. Шон представлял Трампа в его первом процессе импичмента.
УНН передавал: генеральный прокурор США заявила, что имеет документы по делу Эпштейна.