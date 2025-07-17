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У США звільнили прокурора у справах Diddy та Епштейна

Київ • УНН

 • 2786 перегляди

Морін Комі, федерального прокурора, яка вела справи проти Джеффрі Епштейна, Гіслен Максвелл та Шона "Diddy" Комбса, звільнено з Міністерства юстиції США. Причини звільнення невідомі, але це сталося на тлі невдоволення Трампа та Мін'юсту.

У США звільнили прокурора у справах Diddy та Епштейна

Міністерство юстиції США звільнило федерального прокурора Морін Комі, яка вела справи проти Джеффрі Епштейна, його спільниці Гіслен Максвелл і хіп-хоп-магната Шона "Diddy" Комбса, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Незрозуміло, чому Морін Комі була звільнена з роботи в Південному окрузі Нью-Йорка, але джерела CBS, партнера ВВС у США, підтвердили її звільнення.

Вона - дочка колишнього директора ФБР Джеймса Комі, якого президент США Дональд Трамп звільнив у 2017 році.

Міністерство юстиції США звільняє юристів, які працювали над справами, які викликали гнів президента, включаючи спеціальне прокурорське розслідування щодо Трампа.

Одне з джерел, знайоме із ситуацією, повідомило виданню Politico, що Комі, яка з 2015 року працювала юристом у престижному офісі Міністерства юстиції США на Мангеттені, не отримала жодних пояснень щодо свого звільнення.

Її звільнення з посади відбулося на тлі негативної реакції Трампа та голови Мін'юсту, генерального прокурора США Пем Бонді, на дії адміністрації щодо документів, що стосуються Епштейна. "Засуджений педофіл з добрими зв'язками наклав на себе руки в нью-йоркській в'язниці в очікуванні суду в 2019 році", пише видання.

У лютому Бонді, схоже, дала зрозуміти, що опублікує список клієнтів Епштейна, але минулого тижня заявила, що жодного "викривального списку" немає і жодних додаткових документів не буде розкрито.

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У середу Трамп обрушився в соціальних мережах з найбільш різким випадом на адресу прибічників, які стверджують, що стосовно Епштейна приховується інформація, назвавши їх "слабаками" і заявивши, що більше не потребує їх підтримки.

Звільнення Комі відбулося після того, як її команда обвинувачення зазнала невдачі в спробі засудити Шона Комбса за найсерйознішими обвинуваченнями, висунутими йому в рекеті та сексуальній експлуатації. Цього місяця репер був визнаний винним за менш серйозними пунктами звинувачення.

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За даними ABC News, Трамп приватно висловив невдоволення роботою Комі у своїй адміністрації.

Її батько, Джеймс Комі, нещодавно був допитаний Секретною службою США після публікації (а потім і видалення) фотографії мушлі в Instagram, яку, за словами федеральних чиновників, було розцінено як заклик до насильства проти Трампа. Раніше цього місяця повідомлялося, що Міністерство юстиції США розпочало розслідування щодо колишнього директора ФБР.

Повідомлялося, що прокуратура вивчає заяви Комі у Конгресі у зв'язку з розслідуванням передбачуваних спроб росії вплинути на вибори до Білого дому у 2016 році. Під час розслідування не вдалося встановити злочинну змову Трампа з кремлем.

Управління проводить чищення у лавах чиновників відтоді, як президент-республіканець повернувся на посаду у січні.

Минулого тижня Бонді звільнила щонайменше 20 співробітників, які брали участь у двох розслідуваннях спецпрокурора Джека Сміта: про спроби Трампа домогтися скасування рішення про його поразку на президентських виборах 2020 року і про передбачуване неналежне поводження з секретними документами, знайденими в його маєтку Мар-а-Лаго.

Також було звільнено низку прокурорів, які звинуватили учасників безладів у Капітолії США, коли прихильники Трампа штурмували Конгрес.

У США раптово звільнили трьох прокурорів у справах про штурм Капітолія28.06.25, 12:52 • 4656 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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