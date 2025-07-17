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В США уволили прокурора по делам Дидди и Эпштейна

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Морин Коми, федеральный прокурор, которая вела дела против Джеффри Эпштейна, Гислейн Максвелл и Шона "Дидди" Комбса, уволена из Министерства юстиции США. Причины увольнения неизвестны, но это произошло на фоне недовольства Трампа и Минюста.

В США уволили прокурора по делам Дидди и Эпштейна

Министерство юстиции США уволило федерального прокурора Морин Коми, которая вела дела против Джеффри Эпштейна, его сообщницы Гислейн Максвелл и хип-хоп-магната Шона "Diddy" Комбса, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Неясно, почему Морин Коми была уволена с работы в Южном округе Нью-Йорка, но источники CBS, партнера BBC в США, подтвердили ее увольнение.

Она - дочь бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которого президент США Дональд Трамп уволил в 2017 году.

Министерство юстиции США увольняет юристов, работавших над делами, которые вызвали гнев президента, включая специальное прокурорское расследование в отношении Трампа.

Один из источников, знакомый с ситуацией, сообщил изданию Politico, что Коми, которая с 2015 года работала юристом в престижном офисе Министерства юстиции США на Манхэттене, не получила никаких объяснений относительно своего увольнения.

Ее увольнение с должности произошло на фоне негативной реакции Трампа и главы Минюста, генерального прокурора США Пэм Бонди, на действия администрации относительно документов, касающихся Эпштейна. "Осужденный педофил с хорошими связями покончил с собой в нью-йоркской тюрьме в ожидании суда в 2019 году", пишет издание.

В феврале Бонди, похоже, дала понять, что опубликует список клиентов Эпштейна, но на прошлой неделе заявила, что никакого "разоблачительного списка" нет и никаких дополнительных документов не будет раскрыто.

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В среду Трамп обрушился в социальных сетях с самым резким выпадом в адрес сторонников, которые утверждают, что в отношении Эпштейна скрывается информация, назвав их "слабаками" и заявив, что больше не нуждается в их поддержке.

Увольнение Коми произошло после того, как ее команда обвинения потерпела неудачу в попытке осудить Шона Комбса по самым серьезным обвинениям, выдвинутым ему в рэкете и сексуальной эксплуатации. В этом месяце рэпер был признан виновным по менее серьезным пунктам обвинения.

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По данным ABC News, Трамп в частном порядке выразил недовольство работой Коми в своей администрации.

Ее отец, Джеймс Коми, недавно был допрошен Секретной службой США после публикации (а затем и удаления) фотографии ракушки в Instagram, которую, по словам федеральных чиновников, было расценено как призыв к насилию против Трампа. Ранее в этом месяце сообщалось, что Министерство юстиции США начало расследование в отношении бывшего директора ФБР.

Сообщалось, что прокуратура изучает заявления Коми в Конгрессе в связи с расследованием предполагаемых попыток России повлиять на выборы в Белый дом в 2016 году. В ходе расследования не удалось установить преступный сговор Трампа с Кремлем.

Управление проводит чистку в рядах чиновников с тех пор, как президент-республиканец вернулся на должность в январе.

На прошлой неделе Бонди уволила по меньшей мере 20 сотрудников, которые участвовали в двух расследованиях спецпрокурора Джека Смита: о попытках Трампа добиться отмены решения о его поражении на президентских выборах 2020 года и о предполагаемом ненадлежащем обращении с секретными документами, найденными в его поместье Мар-а-Лаго.

Также был уволен ряд прокуроров, которые обвинили участников беспорядков в Капитолии США, когда сторонники Трампа штурмовали Конгресс.

В США внезапно уволили трех прокуроров по делам о штурме Капитолия28.06.25, 12:52 • 4654 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Джеффри Эпштейн
Пэм Бонди
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Секретная служба Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
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