В США внезапно уволили трех прокуроров по делам о штурме Капитолия

Министерство юстиции США в пятницу уволило по меньшей мере трех прокуроров, причастных к уголовным делам, связанным с беспорядками в Капитолии США. Это очередной шаг администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, направленный против прокуроров, связанных с делами участников нападения 6 января 2021 года, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Среди уволенных - два прокурора, которые работали руководителями, контролируя дело в отношении участников событий 6 января в офисе прокурора США в Вашингтоне. Также среди уволенных еще один прокурор, который вел расследования по делам, связанным с нападением на Капитолий, сообщили источники. Они говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить кадровые вопросы.

Письмо, полученное одним из прокуроров, было подписано генеральным прокурором США Пэм Бонди. В письме не была указана причина увольнения, которое вступило в силу немедленно, а лишь ссылка на "статью II Конституции Соединенных Штатов и законы Соединенных Штатов", согласно копии, которую получило Associated Press.

Увольнения ознаменовали очередную волну шагов, которые вызвали тревогу из-за игнорирования администрацией Трампа защиты прав государственных служащих для профессиональных юристов и подрыва независимости Министерства юстиции от Белого дома. Руководство Министерства юстиции также уволило сотрудников, работавших над судебными преследованиями против Трампа, и понизило в должностях ряд руководителей карьерных должностей, что было расценено как попытка очистить агентство от юристов, которых считают недостаточно лояльными, пишет издание.

Минюст США уволил юристов, которые расследовали дела против Трампа

Помилование Трампом участников беспорядков 6 января вызвало обеспокоенность относительно мер, принятых против прокуроров, причастных к массовому судебному преследованию более 1500 сторонников Трампа, которые штурмовали Капитолий, когда законодатели собрались, чтобы засвидетельствовать победу президента Джо Байдена на выборах. Трамп помиловал или смягчил приговоры всем им в первый день своего возвращения в Белый дом, освободив из тюрьмы людей, осужденных за подстрекательский заговор и насильственные нападения на полицию.

Во время своего пребывания на посту временного прокурора США в Вашингтоне Эд Мартин в феврале понизил в должностях нескольких прокуроров, причастных к делам 6 января, включая прокурора, который занимал должность руководителя так называемого "Отдела осады Капитолия". Среди других пониженных в должностях двое прокуроров, которые помогли добиться вынесения обвинительных приговоров за подрывный заговор против основателя Oath Keepers Стюарта Родса и бывшего национального председателя Proud Boys Энрике Таррио.

В январе тогдашний исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Эмиль Бове приказал уволить около двух десятков прокуроров, которые были наняты для временного выполнения задач по делам о событиях 6 января, но которые были переведены на постоянные должности после победы Трампа на президентских выборах в ноябре. Бове заявил, что не "терпеть подрывных кадровых действий предыдущей администрации".

Дополнение

Четверо лидеров Proud Boys, помилованных после беспорядков 6 января, подали иск к правительству США с требованием 100 миллионов долларов. Они обвиняют правительство в нарушении их конституционных прав.