В США внезапно уволили трех прокуроров по делам о штурме Капитолия
Киев • УНН
Министерство юстиции США уволило прокуроров по делам, связанным с беспорядками в Капитолии. Это решение администрации Дональда Трампа вызвало беспокойство относительно независимости министерства.
Министерство юстиции США в пятницу уволило по меньшей мере трех прокуроров, причастных к уголовным делам, связанным с беспорядками в Капитолии США. Это очередной шаг администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, направленный против прокуроров, связанных с делами участников нападения 6 января 2021 года, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Среди уволенных - два прокурора, которые работали руководителями, контролируя дело в отношении участников событий 6 января в офисе прокурора США в Вашингтоне. Также среди уволенных еще один прокурор, который вел расследования по делам, связанным с нападением на Капитолий, сообщили источники. Они говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить кадровые вопросы.
Письмо, полученное одним из прокуроров, было подписано генеральным прокурором США Пэм Бонди. В письме не была указана причина увольнения, которое вступило в силу немедленно, а лишь ссылка на "статью II Конституции Соединенных Штатов и законы Соединенных Штатов", согласно копии, которую получило Associated Press.
Увольнения ознаменовали очередную волну шагов, которые вызвали тревогу из-за игнорирования администрацией Трампа защиты прав государственных служащих для профессиональных юристов и подрыва независимости Министерства юстиции от Белого дома. Руководство Министерства юстиции также уволило сотрудников, работавших над судебными преследованиями против Трампа, и понизило в должностях ряд руководителей карьерных должностей, что было расценено как попытка очистить агентство от юристов, которых считают недостаточно лояльными, пишет издание.
Минюст США уволил юристов, которые расследовали дела против Трампа28.01.25, 03:09 • 30442 просмотра
Помилование Трампом участников беспорядков 6 января вызвало обеспокоенность относительно мер, принятых против прокуроров, причастных к массовому судебному преследованию более 1500 сторонников Трампа, которые штурмовали Капитолий, когда законодатели собрались, чтобы засвидетельствовать победу президента Джо Байдена на выборах. Трамп помиловал или смягчил приговоры всем им в первый день своего возвращения в Белый дом, освободив из тюрьмы людей, осужденных за подстрекательский заговор и насильственные нападения на полицию.
Во время своего пребывания на посту временного прокурора США в Вашингтоне Эд Мартин в феврале понизил в должностях нескольких прокуроров, причастных к делам 6 января, включая прокурора, который занимал должность руководителя так называемого "Отдела осады Капитолия". Среди других пониженных в должностях двое прокуроров, которые помогли добиться вынесения обвинительных приговоров за подрывный заговор против основателя Oath Keepers Стюарта Родса и бывшего национального председателя Proud Boys Энрике Таррио.
В январе тогдашний исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Эмиль Бове приказал уволить около двух десятков прокуроров, которые были наняты для временного выполнения задач по делам о событиях 6 января, но которые были переведены на постоянные должности после победы Трампа на президентских выборах в ноябре. Бове заявил, что не "терпеть подрывных кадровых действий предыдущей администрации".
Дополнение
Четверо лидеров Proud Boys, помилованных после беспорядков 6 января, подали иск к правительству США с требованием 100 миллионов долларов. Они обвиняют правительство в нарушении их конституционных прав.