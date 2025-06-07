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День Святої Трійці: дата, традиції та заборони
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Лідери Proud Boys, помилувані Трампом, вимагають від уряду США $100 млн

Київ • УНН

 • 1412 перегляди

Четверо лідерів Proud Boys, помилуваних після заворушень 6 січня, подали позов до уряду США з вимогою 100 мільйонів доларів. Вони звинувачують уряд у порушенні їхніх конституційних прав.

Лідери Proud Boys, помилувані Трампом, вимагають від уряду США $100 млн

Чотири лідери американської організації Proud Boys ("Горді хлопці"), які були помилувані у США після того, як 6 січня 2021 року були визнані винними у спробі утримати президента Дональда Трампа при владі після того, як він програв вибори Джо Байдену, подали у п'ятницю позов до уряду із вимогою виплатити 100 мільйонів доларів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Позивачі подають цей позов, щоб домогтися відшкодування за численні порушення їхніх конституційних прав", - ідеться у документі.

Позов був поданий у Флориді Генрі "Енріке" Тарріо, колишнім головою ультраправої організації, та Джозефом Біггсом, Закарі Релем та Ітаном Нордіном, які всі грали керівні ролі, а також Домініком Пеццолою, пише видання.

Тарріо був визнаний винним у злочинах, включаючи підбурювальну змову, за його роль у плануванні заворушень у районі Капітолія. Йому було винесено вирок у вигляді 22 років ув'язнення.

Біггс, Рель та Нордін грали керівні ролі в Proud Boys і були засуджені разом з Тарріо за підбурювання до заколоту та інші злочини, пише видання.

Пеццола був обвинувачений у нападі на колишнього співробітника поліції Капітолію Марка Ода, вкравши його щит для придушення заворушень і розбивши ним вікно в Капітолії.

Усі четверо також отримали тюремні терміни.

Доповнення

У перший день свого повернення на посаду в 2025 році Трамп видав указ про всеосяжне помилування, помилувавши майже всіх з більш ніж 1500 обвинувачених, які штурмували Капітолій США 6 січня 2021 року, і пом'якшивши вироки ще 14 людям.

Трамп у перший день президентства помилував учасників штурму Капітолія21.01.25, 09:06 • 34596 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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