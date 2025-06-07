Лидеры Proud Boys, помилованные Трампом, требуют от правительства США $100 млн

Четыре лидера американской организации Proud Boys ("Гордые парни"), которые были помилованы в США после того, как 6 января 2021 года были признаны виновными в попытке удержать президента Дональда Трампа у власти после того, как он проиграл выборы Джо Байдену, подали в пятницу иск к правительству с требованием выплатить 100 миллионов долларов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Истцы подают этот иск, чтобы добиться возмещения за многочисленные нарушения их конституционных прав", - говорится в документе.

Иск был подан во Флориде Генри "Энрике" Таррио, бывшим председателем ультраправой организации, и Джозефом Биггсом, Закари Релем и Итаном Нордином, которые все играли руководящие роли, а также Домиником Пеццолой, пишет издание.

Таррио был признан виновным в преступлениях, включая подстрекательский сговор, за его роль в планировании беспорядков в районе Капитолия. Ему был вынесен приговор в виде 22 лет тюремного заключения.

Биггс, Рель и Нордин играли руководящие роли в Proud Boys и были осуждены вместе с Таррио за подстрекательство к мятежу и другие преступления, пишет издание.

Пеццола был обвинен в нападении на бывшего сотрудника полиции Капитолия Марка Ода, украв его щит для подавления беспорядков и разбив им окно в Капитолии.

Все четверо также получили тюремные сроки.

Дополнение

В первый день своего возвращения на должность в 2025 году Трамп издал указ о всеобъемлющем помиловании, помиловав почти всех из более чем 1500 обвиняемых, которые штурмовали Капитолий США 6 января 2021 года, и смягчив приговоры еще 14 людям.

Трамп в первый день президентства помиловал участников штурма Капитолия