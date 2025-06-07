Лидеры Proud Boys, помилованные Трампом, требуют от правительства США $100 млн

$41.470.00
47.380.00
ukenru
День Святой Троицы: дата, традиции и запреты
05:00 • 37733 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

Эксклюзив
6 июня, 18:07 • 65506 просмотра

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

6 июня, 17:00 • 94551 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
6 июня, 15:42 • 68873 просмотра

Три года без наказания: как нардеп Кузьминых избегает ответственности за взятку более полумиллиона гривен (видео)

Эксклюзив
6 июня, 13:00 • 143934 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

6 июня, 07:51 • 100292 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

6 июня, 07:09 • 104297 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 137071 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 167060 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 121366 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
58%
751мм
Популярные новости

Украинские дроны атаковали Москву

7 июня, 01:35 • 46217 просмотра

На Черкасчине государство возвращает под контроль незаконно отчужденные земли лесного фонда

7 июня, 01:55 • 20438 просмотра

Вражеский удар по Харькову: 3 погибших, 17 пострадавших, среди них дети (обновляется)

7 июня, 02:40 • 25126 просмотра

Днепропетровская область подверглась комбинированной атаке рф: есть пострадавшие в Днепре

06:48 • 16453 просмотра

На Курском направлении сбили российский истребитель Су-35

08:15 • 13377 просмотра
публикации

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

05:00 • 37733 просмотра

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 69176 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 72163 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

6 июня, 13:27 • 116836 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

6 июня, 13:00 • 143934 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Рустем Умєров

Ольга Стефанишина

Актуальные места

Украина

Киев

Венгрия

Польша

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

6 июня, 17:00 • 94552 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 110483 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 153309 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 114883 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 154926 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

YouTube

Financial Times

Instagram

Шахед-136

Лидеры Proud Boys, помилованные Трампом, требуют от правительства США $100 млн

Киев • УНН

 • 1336 просмотра

Четверо лидеров Proud Boys, помилованных после беспорядков 6 января, подали иск к правительству США с требованием 100 миллионов долларов. Они обвиняют правительство в нарушении их конституционных прав.

Лидеры Proud Boys, помилованные Трампом, требуют от правительства США $100 млн

Четыре лидера американской организации Proud Boys ("Гордые парни"), которые были помилованы в США после того, как 6 января 2021 года были признаны виновными в попытке удержать президента Дональда Трампа у власти после того, как он проиграл выборы Джо Байдену, подали в пятницу иск к правительству с требованием выплатить 100 миллионов долларов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Истцы подают этот иск, чтобы добиться возмещения за многочисленные нарушения их конституционных прав", - говорится в документе.

Иск был подан во Флориде Генри "Энрике" Таррио, бывшим председателем ультраправой организации, и Джозефом Биггсом, Закари Релем и Итаном Нордином, которые все играли руководящие роли, а также Домиником Пеццолой, пишет издание.

Таррио был признан виновным в преступлениях, включая подстрекательский сговор, за его роль в планировании беспорядков в районе Капитолия. Ему был вынесен приговор в виде 22 лет тюремного заключения.

Биггс, Рель и Нордин играли руководящие роли в Proud Boys и были осуждены вместе с Таррио за подстрекательство к мятежу и другие преступления, пишет издание.

Пеццола был обвинен в нападении на бывшего сотрудника полиции Капитолия Марка Ода, украв его щит для подавления беспорядков и разбив им окно в Капитолии.

Все четверо также получили тюремные сроки.

Дополнение

В первый день своего возвращения на должность в 2025 году Трамп издал указ о всеобъемлющем помиловании, помиловав почти всех из более чем 1500 обвиняемых, которые штурмовали Капитолий США 6 января 2021 года, и смягчив приговоры еще 14 людям.

Трамп в первый день президентства помиловал участников штурма Капитолия21.01.25, 09:06 • 34596 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Reuters
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
Флорида
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9