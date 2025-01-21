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Трамп в первый день президентства помиловал участников штурма Капитолия

Трамп в первый день президентства помиловал участников штурма Капитолия

Киев  •  УНН

 • 11961 просмотра

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Дональд Трамп подписал указ о помиловании около 1600 участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Дональд Трамп, вечером в понедельник впервые прибыв в Белый дом в качестве 47-го президента США и отправившись в Овальный кабинет, подписал одним из первых указ о помиловании сотен участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

"Надеюсь, что они выйдут на свободу сегодня, они этого ждут. Около 1500 человек", - сказал Трамп.

Журналисты американских СМИ позднее уточнили, что Трамп оговорился, назвав эту цифру - в реальности помилованных около 1600.

Трамп также смягчил приговоры 14 участникам праворадикальных группировок Oath Keepers и Proud Boys, которые были осуждены за подстрекательство к мятежу и участие в планировании штурма.

Адвокат одного из лидеров Proud Boys Энрике Таррио, который отбывает самый длительный 22-летний срок, сказал CBS News, что его клиент, как ожидается, в ближайшее время выйдет на свободу.

В указе также содержится требование к генпрокурору США закрыть около 300 дел, которые все еще находятся на рассмотрении в суде.

Дополнение

Трамп также подписал указы о начале процесса выхода США из Всемирной организации здравоохранения, работе соцсети TikTok, которой он дал 75-дневную отсрочку до запрета на территории США, введении режима чрезвычайной ситуации на южной границе, а также анонсировал введение пошлин в отношении Канады и Мексики. 

Перед прибытием в Белый дом Трамп снова выступил перед сторонниками в комплексе Capital One Arena, где также демонстративно подписал около 10 указов, в том числе о повторном выходе США из Парижского соглашения по климату и отмене 78 указов и распоряжений времен его предшественника Джо Байдена.

"Вы можете представить, что это делает Байден? Не думаю", - сказал Трамп под крики зала.

С полным списком подписанных документов можно ознакомиться на сайте Белого дома.

Трамп объявил новый состав Кабинета министров своей администрации21.01.25, 01:25 • 27356 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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