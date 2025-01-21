Трамп у перший день президентства помилував учасників штурму Капітолія

Дональд Трамп, увечері в понеділок уперше прибувши до Білого дому як 47-й президент США і вирушивши до Овального кабінету, підписав одним із перших указ про помилування сотень учасників штурму Капітолію 6 січня 2021 року, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

"Сподіваюся, що вони вийдуть на свободу сьогодні, вони цього чекають. Близько 1500 осіб", - сказав Трамп.

Журналісти американських ЗМІ пізніше уточнили, що Трамп обмовився, назвавши цю цифру - у реальності помилуваних близько 1600.

Трамп також пом'якшив вироки 14 учасникам праворадикальних угруповань Oath Keepers і Proud Boys, яких було засуджено за підбурювання до заколоту та участь у плануванні штурму.

Адвокат одного з лідерів Proud Boys Енріке Тарріо, який відбуває найтриваліший 22-річний термін, сказав CBS News, що його клієнт, як очікують, найближчим часом вийде на свободу.

В указі також міститься вимога до генпрокурора США закрити близько 300 справ, які все ще перебувають на розгляді в суді.

Доповнення

Трамп також підписав укази про початок процесу виходу США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я, роботу соцмережі TikTok, якій він дав 75-денне відтермінування до заборони на території США, запровадження режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні, а також анонсував запровадження митних тарифів щодо Канади та Мексики.

Перед прибуттям до Білого дому Трамп знову виступив перед прихильниками в комплексі Capital One Arena, де також демонстративно підписав приблизно 10 указів, зокрема про повторний вихід США з Паризької угоди щодо клімату та скасування 78 указів і розпоряджень часів його попередника Джо Байдена.

"Ви можете уявити, що це робить Байден? Не думаю", - сказав Трамп під крики залу.

З повним списком підписаних документів можна ознайомитися на сайті Білого дому.

Трамп оголосив новий склад Кабінету міністрів своєї адміністрації