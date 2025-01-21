Трамп оголосив новий склад Кабінету міністрів своєї адміністрації

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 16783 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 95737 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 126111 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 124266 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 142751 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172147 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219782 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176201 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151702 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125399 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 144424 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144768 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 144164 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 138429 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 121481 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 9452 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 193709 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 191954 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 323335 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 350456 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 4875 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 58161 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 86757 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 84161 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144768 перегляди
Актуальне
Трамп оголосив новий склад Кабінету міністрів своєї адміністрації

Трамп оголосив новий склад Кабінету міністрів своєї адміністрації

Київ • УНН

 • 35999 перегляди

45-й президент США Дональд Трамп представив список із 23 кандидатур на ключові посади в своїй майбутній адміністрації. Серед номінантів - Марко Рубіо на посаду держсекретаря та Роберт Кеннеді-молодший на посаду міністра охорони здоров'я.

45-й президент США Дональд Трамп оголосив список кандидатур на посади в Кабінеті міністрів своєї адміністрації. Висунення охоплює ключові відомства, включно з Міністерством оборони, Міністерством фінансів та Державним департаментом. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Білого дому.

Деталі

Зазначається, що Дональд Трамп висунув такі кандидатури:

· Скотт Бессент (штат Південна Кароліна) – на посаду міністра фінансів.

· Памела Бонді (штат Флорида) – на посаду Генерального прокурора.

· Дуглас Бургум (штат Північна Дакота) – на посаду міністра внутрішніх справ.

· Лорі Чавес-ДеРемер (штат Орегон) – на посаду міністра праці.

· Дуглас Коллінз (штат Джорджія) – на посаду міністра у справах ветеранів.

· Шон Даффі (штат Вісконсин) – на посаду міністра транспорту.

· Пітер Хегсет (штат Теннессі) – на посаду міністра оборони.

· Роберт Ф. Кеннеді-молодший (штат Каліфорнія) – на посаду міністра охорони здоров'я та соціальних служб.

· Говард Латнік (штат Нью-Йорк) – на посаду міністра торгівлі.

· Лінда МакМагон (штат Коннектикут) – на посаду міністра освіти.

· Крісті Ноем (штат Південна Дакота) – на посаду міністра внутрішньої безпеки.

· Брук Роллінс (штат Техас) – на посаду міністра сільського господарства.

· Марко Рубіо (штат Флорида) – на посаду Державного секретаря.

· Ерік Тернер (штат Техас) – на посаду міністра житлового будівництва та міського розвитку.

· Крістофер Райт (штат Колорадо) – на посаду міністра енергетики.

· Тулсі Габбард (штат Гаваї) – на посаду директора національної розвідки.

· Джеймісон Грір (штат Меріленд) – на посаду Торгового представника США з рангом Надзвичайного і Повноважного Посла.

· Келлі Леффлер (штат Джорджія) – на посаду адміністратора управління малого бізнесу.

· Джон Реткліфф (штат Техас) – на посаду директора Центрального розвідувального управління.

· Еліс Стефанік (штат Нью-Йорк) – на посаду Представника США при Організації Об'єднаних Націй з рангом і статусом Надзвичайного і Повноважного Посла, а також на посаду Представника США в Раді Безпеки ООН.

· Еліс Стефанік (штат Нью-Йорк) – на посаду Представника США на засіданнях Генеральної Асамблеї ООН протягом її перебування на посаді Представника США при ООН.

· Рассел Воут (штат Вірджинія) – на посаду Директора Управління управління і бюджету.

· Лі Зелдін (штат Нью-Йорк) – на посаду Адміністратора Агентства з охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо

Дональд Трамп підписав перші укази одразу після вступу на посаду президента США. Документи стосувались призначень у Кабінеті міністрів, нижчих посад та підняття державних прапорів.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
rada-bezpeky-orhanizatsii-obiednanykh-natsiiРада Безпеки Організації Об'єднаних Націй
ministerstvo-finansiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyМіністерство фінансів Сполучених Штатів Америки
tsentralne-rozviduvalne-upravlinniaЦентральне розвідувальне управління
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
ministerstvo-oborony-sshaМіністерство оборони США
bilyi-dimБілий дім
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами