Трамп оголосив новий склад Кабінету міністрів своєї адміністрації

45-й президент США Дональд Трамп оголосив список кандидатур на посади в Кабінеті міністрів своєї адміністрації. Висунення охоплює ключові відомства, включно з Міністерством оборони, Міністерством фінансів та Державним департаментом. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Білого дому.

Деталі

Зазначається, що Дональд Трамп висунув такі кандидатури:

· Скотт Бессент (штат Південна Кароліна) – на посаду міністра фінансів.

· Памела Бонді (штат Флорида) – на посаду Генерального прокурора.

· Дуглас Бургум (штат Північна Дакота) – на посаду міністра внутрішніх справ.

· Лорі Чавес-ДеРемер (штат Орегон) – на посаду міністра праці.

· Дуглас Коллінз (штат Джорджія) – на посаду міністра у справах ветеранів.

· Шон Даффі (штат Вісконсин) – на посаду міністра транспорту.

· Пітер Хегсет (штат Теннессі) – на посаду міністра оборони.

· Роберт Ф. Кеннеді-молодший (штат Каліфорнія) – на посаду міністра охорони здоров'я та соціальних служб.

· Говард Латнік (штат Нью-Йорк) – на посаду міністра торгівлі.

· Лінда МакМагон (штат Коннектикут) – на посаду міністра освіти.

· Крісті Ноем (штат Південна Дакота) – на посаду міністра внутрішньої безпеки.

· Брук Роллінс (штат Техас) – на посаду міністра сільського господарства.

· Марко Рубіо (штат Флорида) – на посаду Державного секретаря.

· Ерік Тернер (штат Техас) – на посаду міністра житлового будівництва та міського розвитку.

· Крістофер Райт (штат Колорадо) – на посаду міністра енергетики.

· Тулсі Габбард (штат Гаваї) – на посаду директора національної розвідки.

· Джеймісон Грір (штат Меріленд) – на посаду Торгового представника США з рангом Надзвичайного і Повноважного Посла.

· Келлі Леффлер (штат Джорджія) – на посаду адміністратора управління малого бізнесу.

· Джон Реткліфф (штат Техас) – на посаду директора Центрального розвідувального управління.

· Еліс Стефанік (штат Нью-Йорк) – на посаду Представника США при Організації Об'єднаних Націй з рангом і статусом Надзвичайного і Повноважного Посла, а також на посаду Представника США в Раді Безпеки ООН.

· Еліс Стефанік (штат Нью-Йорк) – на посаду Представника США на засіданнях Генеральної Асамблеї ООН протягом її перебування на посаді Представника США при ООН.

· Рассел Воут (штат Вірджинія) – на посаду Директора Управління управління і бюджету.

· Лі Зелдін (штат Нью-Йорк) – на посаду Адміністратора Агентства з охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо

Дональд Трамп підписав перші укази одразу після вступу на посаду президента США. Документи стосувались призначень у Кабінеті міністрів, нижчих посад та підняття державних прапорів.