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Трамп підписав свої перші укази на посаді президента

Трамп підписав свої перші укази на посаді президента

Київ • УНН

 • 101339 перегляди

Дональд Трамп підписав перші укази одразу після вступу на посаду президента США. Документи стосувались призначень у Кабінеті міністрів, нижчих посад та підняття державних прапорів.

В понеділок, 20 січня, вступивши на посаду президента Сполучених Штатів Америки (США), Дональд Трамп підписав перші укази в Президентському кабінеті в Капітолії. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

Деталі

За інформацією CBS News, перший документ, який підписав Трамп, стосувався призначень на рівні Кабінету міністрів, другий - 47 призначень на нижчі посади.

Зазначається, що Трамп також підписав два документи про призначення виконуючих обов'язки голів відомств і різних комісій.

Ще один підписаний указ - про підняття 20 січня та в наступні дні інавгурації державних прапорів, які були приспущені після смерті 39-го президента США Джиммі Картера.

Після церемонії підписання перших указів розпочався інавгураційний обід.

Нагадаємо

У Вашингтоні відбулась церемонія інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Новообраний президент склав присягу, тримаючи руку на Біблії, яку тримала його дружина Меланія.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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