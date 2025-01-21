Трамп подписал свои первые указы на посту президента
Киев • УНН
Дональд Трамп подписал первые указы сразу после вступления в должность президента США. Документы касались назначений в Кабинете министров, низших должностей и поднятия государственных флагов.
В понедельник, 20 января, вступив в должность президента Соединенных Штатов Америки (США), Дональд Трамп подписал первые указы в Президентском кабинете в Капитолии. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.
Детали
По информации CBS News, первый документ, который подписал Трамп, касался назначений на уровне Кабинета министров, второй - 47 назначений на более низкие должности.
Отмечается, что Трамп также подписал два документа о назначении исполняющих обязанности глав ведомств и различных комиссий.
Еще один подписанный указ - о поднятии 20 января и в последующие дни инаугурации государственных флагов, которые были приспущены после смерти 39-го президента США Джимми Картера.
После церемонии подписания первых указов начался инаугурационный обед.
Напомним
В Вашингтоне состоялась церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Новоизбранный президент принял присягу, держа руку на Библии, которую держала его жена Мелания.