Трамп объявил новый состав Кабинета министров своей администрации

ukenru
Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
18:49 • 60530 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 98187 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 100268 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 99504 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
20 января, 14:52 • 108590 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
20 января, 12:24 • 121165 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 106429 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 116622 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 156986 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 116844 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рада готовит новые санкции за нарушение правил мобилизации в ТЦК и ВВК

Рада готовит новые санкции за нарушение правил мобилизации в ТЦК и ВВК

20 января, 16:29 • 30888 просмотра
Инаугурация Трампа: главы влиятельных технологических титанов прибыли в Капитолий

Инаугурация Трампа: главы влиятельных технологических титанов прибыли в Капитолий

20 января, 16:32 • 31177 просмотра
О войне в Украине не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем: что еще было в первой речи Трампа

О войне в Украине не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем: что еще было в первой речи Трампа

20 января, 18:07 • 39200 просмотра
Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале

Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале

20 января, 18:19 • 43756 просмотра
Как гражданские лица: Байден и Харрис покинули Капитолийский холм

Как гражданские лица: Байден и Харрис покинули Капитолийский холм

20 января, 18:35 • 40083 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 108590 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 121165 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 150683 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 156986 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 160485 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 127079 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 139526 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 128339 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 133076 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 133456 просмотра
Актуальное
Трамп объявил новый состав Кабинета министров своей администрации

Трамп объявил новый состав Кабинета министров своей администрации

Киев  •  УНН

 • 6091 просмотра

Read in English

45-й президент США Дональд Трамп представил список из 23 кандидатур на ключевые должности в своей будущей администрации. Среди номинантов - Марко Рубио на должность госсекретаря и Роберт Кеннеди-младший на должность министра здравоохранения.

45-й президент США Дональд Трамп объявил список кандидатур на должности в Кабинете министров своей администрации. Выдвижение охватывает ключевые ведомства, включая Министерство обороны, Министерство финансов и Государственный департамент. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Белого дома.

Детали

Отмечается, что Дональд Трамп выдвинул такие кандидатуры:

- Скотт Бессент (штат Южная Каролина) - на должность министра финансов.

- Памела Бонди (штат Флорида) - на должность Генерального прокурора.

- Дуглас Бургум (штат Северная Дакота) - на должность министра внутренних дел.

- Лори Чавес-ДеРемер (штат Орегон) - на должность министра труда.

- Дуглас Коллинз (штат Джорджия) - на должность министра по делам ветеранов.

- Шон Даффи (штат Висконсин) - на должность министра транспорта.

- Питер Хегсет (штат Теннесси) - на должность министра обороны.

- Роберт Ф. Кеннеди-младший (штат Калифорния) - на должность министра здравоохранения и социальных служб.

- Говард Латник (штат Нью-Йорк) - на должность министра торговли.

- Линда МакМагон (штат Коннектикут) - на должность министра образования.

- Кристи Ноэм (штат Южная Дакота) - на должность министра внутренней безопасности.

- Брук Роллинс (штат Техас) - на должность министра сельского хозяйства.

- Марко Рубио (штат Флорида) - на должность Государственного секретаря.

- Эрик Тернер (штат Техас) - на должность министра жилищного строительства и городского развития.

- Кристофер Райт (штат Колорадо) - на должность министра энергетики.

- Тулси Габбард (штат Гавайи) - на должность директора национальной разведки.

- Джеймисон Грир (штат Мэриленд) - на должность Торгового представителя США с рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла.

- Келли Леффлер (штат Джорджия) - на должность администратора управления малого бизнеса.

- Джон Рэтклифф (штат Техас) - на должность директора Центрального разведывательного управления.

- Элис Стефаник (штат Нью-Йорк) - на должность Представителя США при Организации Объединенных Наций с рангом и статусом Чрезвычайного и Полномочного Посла, а также на должность Представителя США в Совете Безопасности ООН.

- Элис Стефаник (штат Нью-Йорк) - на должность Представителя США на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН в течение ее пребывания в должности Представителя США при ООН.

- Рассел Воут (штат Вирджиния) - на должность Директора Управления управления и бюджета.

- Ли Зелдин (штат Нью-Йорк) - на должность Администратора Агентства по охране окружающей среды.

Напомним

Дональд Трамп подписал первые указы сразу после вступления в должность президента США. Документы касались назначений в Кабинете министров, низших должностей и поднятия государственных флагов.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
sovet-bezopasnosti-organizatsii-obedinennikh-natsiiСовет Безопасности Организации Объединенных Наций
ministerstvo-finansov-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки
tsentralnoe-razvedivatelnoe-upravlenieЦентральное разведывательное управление
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
ministerstvo-oboroni-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство обороны Соединенных Штатов Америки
belii-domБелый дом
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы