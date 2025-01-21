Трамп объявил новый состав Кабинета министров своей администрации
Киев • УНН
45-й президент США Дональд Трамп представил список из 23 кандидатур на ключевые должности в своей будущей администрации. Среди номинантов - Марко Рубио на должность госсекретаря и Роберт Кеннеди-младший на должность министра здравоохранения.
45-й президент США Дональд Трамп объявил список кандидатур на должности в Кабинете министров своей администрации. Выдвижение охватывает ключевые ведомства, включая Министерство обороны, Министерство финансов и Государственный департамент. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Белого дома.
Детали
Отмечается, что Дональд Трамп выдвинул такие кандидатуры:
- Скотт Бессент (штат Южная Каролина) - на должность министра финансов.
- Памела Бонди (штат Флорида) - на должность Генерального прокурора.
- Дуглас Бургум (штат Северная Дакота) - на должность министра внутренних дел.
- Лори Чавес-ДеРемер (штат Орегон) - на должность министра труда.
- Дуглас Коллинз (штат Джорджия) - на должность министра по делам ветеранов.
- Шон Даффи (штат Висконсин) - на должность министра транспорта.
- Питер Хегсет (штат Теннесси) - на должность министра обороны.
- Роберт Ф. Кеннеди-младший (штат Калифорния) - на должность министра здравоохранения и социальных служб.
- Говард Латник (штат Нью-Йорк) - на должность министра торговли.
- Линда МакМагон (штат Коннектикут) - на должность министра образования.
- Кристи Ноэм (штат Южная Дакота) - на должность министра внутренней безопасности.
- Брук Роллинс (штат Техас) - на должность министра сельского хозяйства.
- Марко Рубио (штат Флорида) - на должность Государственного секретаря.
- Эрик Тернер (штат Техас) - на должность министра жилищного строительства и городского развития.
- Кристофер Райт (штат Колорадо) - на должность министра энергетики.
- Тулси Габбард (штат Гавайи) - на должность директора национальной разведки.
- Джеймисон Грир (штат Мэриленд) - на должность Торгового представителя США с рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла.
- Келли Леффлер (штат Джорджия) - на должность администратора управления малого бизнеса.
- Джон Рэтклифф (штат Техас) - на должность директора Центрального разведывательного управления.
- Элис Стефаник (штат Нью-Йорк) - на должность Представителя США при Организации Объединенных Наций с рангом и статусом Чрезвычайного и Полномочного Посла, а также на должность Представителя США в Совете Безопасности ООН.
- Элис Стефаник (штат Нью-Йорк) - на должность Представителя США на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН в течение ее пребывания в должности Представителя США при ООН.
- Рассел Воут (штат Вирджиния) - на должность Директора Управления управления и бюджета.
- Ли Зелдин (штат Нью-Йорк) - на должность Администратора Агентства по охране окружающей среды.
Напомним
Дональд Трамп подписал первые указы сразу после вступления в должность президента США. Документы касались назначений в Кабинете министров, низших должностей и поднятия государственных флагов.