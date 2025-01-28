Минюст США уволил юристов, которые расследовали дела против Трампа
Киев • УНН
Министерство юстиции США уволило нескольких ключевых юристов из команды спецпрокурора Джека Смита, которые вели расследование против Трампа. Уволенные прокуроры участвовали в делах о секретных документах и попытках отмены результатов выборов 2020 года.
Министерство юстиции США уволило нескольких юристов, участвовавших в расследовании дел против Дональда Трампа. Об этом информирует NBC News, передает УНН.
Детали
Отмечается, что юристы работали в команде специального прокурора Джека Смита. Они вели расследование, которое привело к выявлению секретных документов Дональда Трампа. На основании этого ему были предъявлены обвинения в обращении с секретными документами и попытках отменить свое поражение на выборах 2020 года перед событиями 6 января в Капитолии США.
Сегодня исполняющий обязанности Генерального прокурора Джеймс МакГенри уволил ряд должностных лиц Министерства юстиции, которые сыграли значительную роль в преследовании президента Трампа
Среди уволенных юристов, по информации источников NBC News, были прокуроры Молли Гастон, Дж.П. Куни, Энн МакНамара и Мэри Дорман.
Джек Смит подал в отставку в этом месяце перед инаугурацией Трампа. Переизбрание Трампа фактически завершило федеральные уголовные дела против него из-за давней политики Министерства юстиции, которая запрещает преследование действующих президентов.
Расследования и судебные процессы
Дело о выплате денег за молчание, возбужденное Генеральным прокурором Манхэттена Элвином Брэггом, остается единственным уголовным делом против Трампа, которое завершилось обвинительным приговором. В январе Трамп получил наказание в виде безусловного освобождения без штрафов, став первым осужденным преступником, занявшим пост президента.
Трамп на протяжении всей избирательной кампании 2024 года называл все расследования "политически мотивированной охотой на ведьм", утверждая, что демократы "превратили Министерство юстиции в политическое оружие" для подрыва его предвыборной кампании
Юристы Министерства юстиции и эксперты считают увольнения неприемлемыми, поскольку они ставят под угрозу независимость правовой системы.
Уволенные работники могут обжаловать решение в Совете по вопросам защиты прав федеральных служащих, который рассматривает дисциплинарные дела государственных служащих.
Напомним
Спецпрокурор Джек Смит заявил, что доказательства были достаточными для осуждения Трампа за попытку отменить результаты выборов 2020 года. Дело закрыто из-за избрания Трампа президентом и конституционного иммунитета.
Спецпрокурор по делам против Трампа подал в отставку12.01.25, 07:42 • 29940 просмотров