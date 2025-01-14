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Був би визнаний винним, але обраний президентом: Трамп уникнув звинувачень через перемогу на виборах - спецпрокурор США

Київ • УНН

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Спецпрокурор Джек Сміт заявив, що докази були достатніми для засудження Трампа за спробу скасувати результати виборів 2020 року. Справу закрито через обрання Трампа президентом та конституційний імунітет.

У відповідь на публікацію документа з'явилася негайна реакція Трампа, який у повідомленні на своїй сторінці в соціальній мережі Truth назвав спецпрокурора Джека Сміта "божевільним".

Передає УНН із посиланням на WP.

Деталі

Якби Дональд Трамп не переміг на президентських виборах у листопаді, Міністерство юстиції мало б достатньо доказів, щоб звинуватити його в спробі перешкоджання результатам виборів 2020 року

- заявив спеціальний радник Джек Сміт у звіті, опублікованому вранці у вівторок.

У 174-сторінковому звіті, який бачили деякі американські ЗМІ і який дозволив опублікувати генеральний прокурор Меррік Гарланд, проти чого виступали адвокати Трампа, детально описується те, що називають "злочинними зусиллями новообраного президента зберегти владу" після виборів у листопаді 2020 року.

Команда Сміта недвозначно заявляє, що, на їхню думку, Трамп намагався "підірвати волю народу і скасувати результати виборів".

Суд США засудив Трампа до безумовного звільнення у справі зі Стормі Деніелс 10.01.25, 18:19 • 33901 перегляд

Також Сміт підкреслив у своїй доповіді, що закриття справи не зменшує тяжкості злочинів

Думка Департаменту (юстиції) про те, що Конституція забороняє продовжувати звинувачення і переслідування президента, є категоричною і не залежить від тяжкості інкримінованих злочинів, переконливості доказів уряду або суті обвинувачення. Дійсно, якби не обрання пана Трампа і його неминуче повернення на посаду президента, офіс оцінив, що допустимі докази були достатніми для отримання і підтримання обвинувального вироку в суді

- ідеться у повідомленні спецпрокурора. 

Звіт є останнім публічним документом про історичне обвинувачення Міністерства юстиції, яке так і не дійшло до суду. Таким чином, переобрання Трампа в листопаді змінило правову ситуацію, поставивши крапку в переслідуванні республіканця у цій справі, як і в окремій, щодо розпорядження ним надсекретними документами після відходу з Білого дому.

Джек Сміт, який розслідував дві федеральні справи проти обраного президента-республіканця, надіслав свій конфіденційний звіт про ці дві справи Генеральному прокурору Мерріку Гарланду 7 січня. Потім посадовець подав у відставку.

Реакція Трампа

Невдовзі після публікації звіту в ніч із понеділка на вівторок Дональд Трамп відреагував лютим дописом на своїй платформі Truth Social, назвавши Джека Сміта "стривоженим".

"Небезпечний Джек Сміт не зміг успішно притягнути до відповідальності свого політичного опонента-"боса", корумпованого Джо Байдена. Тому він написав ще один "звіт", заснований на інформації", яку група "корумпованих і бандитських політиків незаконно знищила та видалила, тому що це показало, наскільки я абсолютно невинний", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

Верховний суд постановив, що Трамп може мати імунітет за дії під час президентства, пов'язані зі штурмом Капітолію 6 січня 2021 року.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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