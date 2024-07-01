Верховний суд США вирішив, що Трамп може мати імунітет у справі у справі про штурм Капітолія
Київ • УНН
Верховний суд постановив, що Трамп може мати імунітет за дії під час президентства, пов'язані зі штурмом Капітолію 6 січня 2021 року.
Верховний суд США постановив, що кандидат у президенти Дональд Трамп може претендувати на імунітет від кримінального переслідування за деякі дії, вчинені ним в останні дні свого президентства. Йдеться про справу про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Зазначається, що це рішення, ймовірно, ще більше затягне судовий процес за звинуваченнями у спробі Трампа скасувати свою поразку на виборах 2020 року.
Постанова Верховного суду скасовує лютневе рішення Федерального апеляційного суду, який визнав, що Трамп не користується імунітетом за злочини, які він скоїв під час свого президентства, щоби змінити результат виборів 2020 року.
"Ми дійшли висновку, що в нашій конституційній структурі поділу влади природа президентської влади вимагає, щоб експрезидент мав певний імунітет від кримінального переслідування за офіційні дії, вчинені під час перебування на посаді", – сказав голова Верховного суду Джон Робертс.
Він додав, що президенти дійсно потребують імунітету для своїх "офіційних дій".
Робертс заявив, що президент не стоїть вище закону, але Конгрес не може криміналізувати поведінку президента під час виконання обов’язків виконавчої влади згідно з Конституцією.
Зі свого боку Трамп привітав рішення Верховного суду щодо недоторканності президента, назвавши його великою "перемогою для Конституції США та демократії".
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