Верховный суд США решил, что Трамп может иметь иммунитет в деле по делу о штурме Капитолия

Верховный суд США постановил, что кандидат в президенты Дональд Трамп может претендовать на иммунитет от уголовного преследования за некоторые действия, совершенные им в последние дни своего президентства. Речь идет о деле о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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Отмечается, что это решение, вероятно, еще больше затянет судебный процесс по обвинениям в попытке Трампа отменить свое поражение на выборах 2020 года.

Постановление Верховного суда отменяет февральское решение Федерального апелляционного суда, который признал, что Трамп не пользуется иммунитетом за преступления, которые он совершил во время своего президентства, чтобы изменить результат выборов 2020 года.

"Мы пришли к выводу, что в нашей конституционной структуре разделения властей природа президентской власти требует, чтобы экс-президент имел определенный иммунитет от уголовного преследования за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности", - сказал председатель Верховного суда Джон Робертс.

Он добавил, что президенты действительно нуждаются в иммунитете для своих "официальных действий".

Робертс заявил, что президент не стоит выше закона, но Конгресс не может криминализировать поведение президента при исполнении обязанностей исполнительной власти согласно Конституции.

В свою очередь Трамп приветствовал решение Верховного суда относительно неприкосновенности президента, назвав его большой "победой для Конституции США и демократии".

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