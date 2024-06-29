После неудачных дебатов с Трампом: большинство избирателей хотят замены Байдена как кандидата на выборах

После неудачных дебатов 60% избирателей-респондентов считают, что Джо Байдена заменить как кандидата от Демократической партии на выборах президента США. Об этом свидетельствует опрос Morning Consult, обнародованный в пятницу для Axios, передает УНН.

Детали

В частности, 60% избирателей-респондентов говорят, что Байдена следует "точно" или "вероятно" заменить. Тогда как 21% респондентов считает, что Байдена "точно не стоит" заменять, а еще 20% - что "скорее всего, не стоит".

Когда респондентам предложили выбрать между Байденом и бывшим президентом Трампом, 45% выбрали президента, а 44% - бывшего лидера Белого дома.

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В Morning Consult подчеркивают - "опросы свидетельствуют, что президент Джо Байден не потерял своих позиций перед Трампом".

Дополнение

А впрочем, большинство респондентов - 57% из тех, кто смотрел дебаты, - сказали, что Трамп превзошел Байдена.

Среди них 19% демократов, 60% независимых и 93% республиканцев. Погрешность опроса составила +/- 2 процентных пункта.

Контекст

Во время дебатов Байден выглядел неуверенно, а его выступление вызвало серьезные опасения относительно его возраста и способности занимать пост президента Соединенных Штатов еще один срок.

Голос президента часто был охрипшим, позже Белый дом объяснил это простудой. Со временем Байден терял ход мыслей или пытался четко выразить свою точку зрения.

Флеш-опрос CNN, проведенный среди зрителей дебатов, показал, что 67% опрошенных сказали, что Трамп выиграл дебаты.

Напомним

Официальный представитель предвыборной кампании кандидата от демократов Джо Байдена Сет Шустер после дебатов между Байденом и Трампом заявил, что президент Байден продолжит гонку.