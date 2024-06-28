Во время обращения к избирателям президент СШа Джо Байден прокомментировал свое выступление на дебатах против оппонента на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В частности, Байден признал, что действительно в преклонном возрасте и не так хорошо участвует в дебатах, как раньше.

Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду - заявил действующий президент США.

В то же время он подчеркнул, что знает, как "выполнять работу" американского президента, а "когда тебя сбивают с ног, ты поднимаешься".

Друзья, я даю вам слово Байдена: я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки - подчеркнул Джо Байден.

Контекст

Во время дебатов Байден выглядел неуверенно, а его выступление вызвало серьезные опасения относительно его возраста и способности занимать пост президента Соединенных Штатов еще один срок.

Голос президента часто был охрипшим, позже Белый дом объяснил это простудой. Со временем Байден терял ход мыслей или пытался четко выразить свою точку зрения.

Флеш-опрос CNN, проведенный среди зрителей дебатов, показал, что 67% опрошенных сказали, что Трамп выиграл дебаты.

Напомним

Официальный представитель предвыборной кампании кандидата от демократов Джо Байдена Сет Шустер после дебатов между Байденом и Трампом заявил, что президент Байден продолжит гонку