Байден не вибуває з перегонів після дебатів, заявляє представник передвиборчої кампанії президента США
Київ • УНН
Речник кампанії Байдена Сет Шустер підтвердив, що президент не вийде з перегонів, незважаючи на занепокоєння щодо його виступу на дебатах проти Трампа.
Офіційний представник передвиборної кампанії кандидата від демократів Джо Байдена Сет Шустер після дебатів між Байденом і Трампом заявив, що президент Байден продовжить перегони. Про це він повідомив виданню The Hill, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, дебати викликали дискусії серед демократів про те, чи не варто замінити кандидатуру Байдена. Справа у тому, що більшість демократів негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом у четвер ввечері. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.
Але сам президент відмахнувся від розмов про те, чи варто йому відступати після дебатів, пише The Hill. А його найближчі соратники говорять, що він сповнений сил продовжувати перегони.
Звичайно, він не вибуває
Нагадаємо
Під час дебатів Байден виглядав невпевненно, а його виступ викликав серйозні занепокоєння щодо його віку і здатності займати посаду президента Сполучених Штатів ще один термін.
Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.
Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.
Після дебатів у США: вік Байдена домінує в глобальному висвітленні28.06.24, 10:21 • 16519 переглядiв