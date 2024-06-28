Байден не выбывает из гонки после дебатов, заявляет представитель предвыборной кампании президента США

Официальный представитель предвыборной кампании кандидата от демократов Джо Байдена Сет Шустер после дебатов между Байденом и Трампом заявил, что президент Байден продолжит гонку. Об этом он сообщил изданию The Hill, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, дебаты вызвали дискуссии среди демократов о том, не стоит ли заменить кандидатуру Байдена. Дело в том, что большинство демократов негативно восприняли выступление Байдена на дебатах с Трампом в четверг вечером. Некоторые из которых признали, что это вызовет дискуссии о том, следует ли заменить президента во главе Демократической партии до августовского съезда.

Но сам президент отмахнулся от разговоров о том, стоит ли ему отступать после дебатов, пишет The Hill. А его ближайшие соратники говорят, что он полон сил продолжать гонку.

Конечно, он не выбывает - заявил представитель кампании Сет Шустер в текстовом сообщении.

Напомним

Во время дебатов Байден выглядел неуверенно, а его выступление вызвало серьезные опасения относительно его возраста и способности занимать пост президента Соединенных Штатов еще один срок.

Голос президента часто был охрипшим, позже Белый дом объяснил это простудой. Со временем Байден терял ход мыслей или пытался четко выразить свою точку зрения.

Флеш-опрос CNN, проведенный среди зрителей дебатов, показал, что 67% опрошенных сказали, что Трамп выиграл дебаты.

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