Джо Байден и Дональд Трамп встретились впервые за четыре года. Возраст и способности были главной темой в освещении, после первого раунда в четверг, поскольку одному кандидату 81 год, а другому 78 лет. Но эксперты также обратили внимание, что высказывания Трампа не соответствуют действительности.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters, Tagesspiegel и Axios.

Детали

Джо Байден хочет быть президентом США еще четыре года, а Дональд Трамп снова хочет быть президентом. Накануне два кандидата на, вероятно, самую важную должность президента в мире, впервые с 2016 года провели поединок в прямом эфире на телевидении.

Первая половина президентских дебатов в четверг вечером не развеяла беспокойство относительно возраста действующего президента Джо Байдена. Обозреватели называют выступление Байдена шатким и прерывистым.

"(Байден) уставший и истощенный" - пишет Tagesspiegel.

Ответы президента Байдена во время первых дебатов на выборах 2024 года порой были несвязными (...) союзники сразу же выразили серьезное беспокойство по поводу влияния на его предвыборную гонку против Дональда Трампа - отмечает сайт Axios.

С другой стороны, Дональд Трамп обрушился на Байдена с чередой часто ложных нападок, но со стороны представителя демократов эффективного ответа на многочисленную ложь оппонента не последовало. Байден часто искал слова и стал увереннее лишь под конец.

Трамп и Байден спорят об Украине: "Если бы я был президентом - путин не напал бы на Украину" - Трамп

"Это был катастрофический вечер для Байдена. Он не мог успевать за Трампом. Трудно представить, что он сможет править страной еще четыре года", - сказал Tagesspiegel политический советник Ян Бреммер.

Впечатление по поводу выступления президента Байдена всколыхнуло его коллег-демократов.

"Вероятно, усилит беспокойство избирателей относительно того, что 81-летний президент слишком стар, чтобы служить еще один четырехлетний срок" - отмечает Reuters.

По данным информационного агентства, один из крупнейших доноров Байдена, который не пожелал быть названным, критикуя президента, назвал его выступление "дисквалифицирующим". Сейчас он ожидает нового раунда призывов к Байдену уйти в отставку накануне национального съезда партии.

Дебаты в США: Трамп поддерживает закон об абортах на уровне штатов, Байден обещает восстановить федеральное право

Важно отметить, что эксперты также не желают говорить об однозначном успехе Трампа. Республиканец "настойчиво и патологически врал" и мало сделал, чтобы развеять беспокойство относительно своей пригодности к должности, говорит Ашер Гильдебранд, который преподает государственную политику в Университете Дьюка в Северной Каролине.

(Трамп) произнес "свой обычный перечень мелких жалоб и шумных восхвалений. Но он делал это с энергией и уверенностью - говорит Гильдебранд.

Этому способствовало непонятное решение CNN не ставить под сомнение и не проверять его ложь, добавил эксперт.

Контекст

Телевизионное 90-минутное противостояние на телеканале CNN состоялось гораздо раньше, чем любые современные президентские дебаты, более чем за четыре месяца до дня выборов 5 ноября.

Оба кандидата выступали без живой аудитории, а их микрофоны автоматически выключались, когда не наступала их очередь говорить - оба нетипичные правила, введенные, чтобы избежать хаоса, который сорвал их первые дебаты в 2020 году, когда Трамп неоднократно перебивал Байдена.

Оба мужчины, которые не скрывали своей взаимной неприязни, не пожали друг другу руки и не признали друг друга ни до, ни после дебатов.

Но было гораздо больше моментов, в которых их неприязнь была очевидной. Каждый из них назвал другого худшим президентом в истории; Байден назвал Трампа "неудачником" и "нытиком", а Трамп назвал Байдена "катастрофой".

Трамп: Украина не выиграет войну, у них заканчиваются люди