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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп и Байден спорят об Украине: "Если бы я был президентом - путин не напал бы на Украину" - Трамп

Трамп и Байден спорят об Украине: "Если бы я был президентом - путин не напал бы на Украину" - Трамп

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 01:53  •  7958 просмотра

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Трамп обвинил Байдена во вторжении путина в Украину, ссылаясь на хаотичный вывод войск из Афганистана, а Байден назвал путина военным преступником и раскритиковал комментарии Трампа о НАТО.

Трамп заявил, что путин не напал бы на Украину, если бы он был президентом, и обвинил Джо Байдена в плохом выводе войск из Афганистана, что побудило путина к агрессии. Байден, со своей стороны, назвал путина военным преступником и критиковал Трампа за его комментарии о НАТО. Об этом сообщает Голос Америки на украинском языке, передает УНН.

Детали

На президентский дебатах дискуссия между Дональдом Трампом и Джо Байденом обострилась, когда разговор перешел к вопросу войны в Украине.

Трамп повторил свои предыдущие заявления, что путин не напал бы на Украину, если бы он был президентом. Он также раскритиковал Байдена за хаотичный вывод войск из Афганистана, утверждая, что именно это стало причиной агрессии путина против Украины. В то же время Трамп подчеркнул, что нынешние условия путина по прекращению войны являются неприемлемыми. Кроме того, бывший президент Америки вновь подчеркнул, что закончит войну в Украине сразу с начала своего президентства.

Байден, в свою очередь, назвал путина военным преступником и резко осудил Трампа за его высказывания, что путин может атаковать где угодно, если союзники по НАТО не увеличат свои оборонные бюджеты. Также действующий президент США отметил, что путин не остановится в Украине.

Дальше будут Польша, Беларусь, страны НАТО. Мы можем только догадываться, что будет дальше, если все спустить с рук

- отметил Джо Байден.

Дебаты в США: Трамп поддерживает закон об абортах на уровне штатов, Байден обещает восстановить федеральное право28 июня 2024, 01:34 • 5466 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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