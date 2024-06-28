Дональд Трамп заявил, что поддерживает право штатов принимать законы об абортах и не будет ужесточать федеральные законы, если станет президентом. Президент Джо Байден обещает работать над восстановлением федерального права на аборт, отмененного Верховным судом два года назад. Об этом сообщает Голос Америки на украинском языке, передает УНН.

Детали

На президентский дебатах Дональд Трамп, бывший президент США и потенциальный кандидат на выборах 2024 года, заявил, что поддерживает право штатов самостоятельно принимать законы об абортах и подчеркнул, что не намерен ужесточать действующие законы на федеральном уровне, если снова станет президентом.

В то же время, президент США Джо Байден выразил свою поддержку восстановлению отмененного решения Верховного суда. Байден отметил, что федеральное право на аборт, установленное решением "Роу против Уэйда", должно быть защищено и обещал работать над восстановлением этого права в течение своего второго срока над восстановлением этого права в течение своего второго срока.

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