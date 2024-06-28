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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден и Трамп обсудили первый вопрос дебатов: экономика и иммиграция

Байден и Трамп обсудили первый вопрос дебатов: экономика и иммиграция

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 01:22  •  6069 просмотра

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Во время первых президентских дебатов в Атланте Байден и Трамп столкнулись с вопросами экономики, инфляции, иммиграции и состояния экономики США до и во время пандемии COVID-19.

Байден и Трамп встретились на первых дебатах в Атланте. Об этом сообщает Голос Америки на украинском языке, передает УНН.

Детали

Ведущие кандидаты на президентских выборах в США действующий президент Джо Байден и республиканец Дональд Трамп встретились на первых дебатах в штаб-квартире CNN в Атланте.

Кандидаты, выйдя на сцену, не поздоровались друг с другом.

Первая тема дебатов - экономика и инфляция, которая стала слабым местом для Байдена. Байден защищался, заявляя, что поднял экономику страны после кризиса, оставленного Трампом. Трамп отвечал, что экономика США была великолепной до пандемии коронавируса. Кроме того, Трамп быстро перевел разговор на тему иммиграции и обвинил Байдена в неконтролируемой иммиграции, которая разрушает экономику страны.

Стало известно, когда Байден и Трамп проведут первые теледебаты27 июня 2024, 03:10 • 23608 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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