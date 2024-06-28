Байден и Трамп обсудили первый вопрос дебатов: экономика и иммиграция

Байден и Трамп встретились на первых дебатах в Атланте. Об этом сообщает Голос Америки на украинском языке, передает УНН.

Детали

Ведущие кандидаты на президентских выборах в США действующий президент Джо Байден и республиканец Дональд Трамп встретились на первых дебатах в штаб-квартире CNN в Атланте.

Кандидаты, выйдя на сцену, не поздоровались друг с другом.

Первая тема дебатов - экономика и инфляция, которая стала слабым местом для Байдена. Байден защищался, заявляя, что поднял экономику страны после кризиса, оставленного Трампом. Трамп отвечал, что экономика США была великолепной до пандемии коронавируса. Кроме того, Трамп быстро перевел разговор на тему иммиграции и обвинил Байдена в неконтролируемой иммиграции, которая разрушает экономику страны.

Стало известно, когда Байден и Трамп проведут первые теледебаты