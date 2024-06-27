Будущие кандидаты на пост президента США действующий глава Белого дома Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп проведут 27 июня теледебаты на телеканале CNN. По сообщению The Hill, Байден в течение недели находится в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, где с группой советников готовится к дебатам, передает УНН.

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Дебаты начнутся в четверг в 21:00 (в пятницу, в 4:00 по Киеву) и продлятся 90 минут.

Впервые в истории выборов теледебаты состоятся еще до национальных партийных съездов, то есть до официального выдвижения кандидатов.

По требованию Трампа у оппонентов не будет никаких записей, только чистые листы бумаги и ручки. По требованию Байдена, поединок состоится без аудитории, которая могла бы подбадривать своих лидеров возгласами и аплодисментами – в телестудии будут присутствовать только двое телеведущих. Кроме того, микрофоны будут включаться, только когда политики будут отвечать на свои вопросы, чтобы они не перебивали друг друга и не вставляли комментарии, как это любит делать Трамп.

CNN: Байден и Трамп договорились провести дебаты без черновиков, подсказок и аудитории