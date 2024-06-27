Байден и Трамп проведут теледебаты на канале ст 27 июня перед официальным выдвижением кандидатов в президенты, без зрителей и с включенными микрофонами только во время ответов.
Будущие кандидаты на пост президента США действующий глава Белого дома Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп проведут 27 июня теледебаты на телеканале CNN. По сообщению The Hill, Байден в течение недели находится в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, где с группой советников готовится к дебатам, передает УНН.
детали
Дебаты начнутся в четверг в 21:00 (в пятницу, в 4:00 по Киеву) и продлятся 90 минут.
Впервые в истории выборов теледебаты состоятся еще до национальных партийных съездов, то есть до официального выдвижения кандидатов.
По требованию Трампа у оппонентов не будет никаких записей, только чистые листы бумаги и ручки. По требованию Байдена, поединок состоится без аудитории, которая могла бы подбадривать своих лидеров возгласами и аплодисментами – в телестудии будут присутствовать только двое телеведущих. Кроме того, микрофоны будут включаться, только когда политики будут отвечать на свои вопросы, чтобы они не перебивали друг друга и не вставляли комментарии, как это любит делать Трамп.
CNN: Байден и Трамп договорились провести дебаты без черновиков, подсказок и аудитории15 июня 2024, 17:24 • 20012 просмотров