Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп согласились провести дебаты без черновиков, подсказок и аудитории. Об этом пишет CNN, который организует встречу Байдена и Трампа, передает УНН.

Детали

Отмечается, что оба кандидата согласились выступить на едином подиуме, а их места на сцене определят через подбрасывание монеты.

Также во время дебатов будет работать только микрофон того кандидата, который будет выступать в тот момент. Как заявили в CNN, никакого реквизита или предварительно написанных заметок на сцену взять не позволят. Кандидаты получат только ручку, блокнот и бутылку воды.

Кроме того, эти дебаты будут отличаться от предыдущих тем, что в зале не будет аудитории. Впрочем, как и раньше, модераторы "будут использовать все имеющиеся у них инструменты, чтобы обеспечить соблюдение времени и цивилизованную дискуссию".

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В целом дебаты продлятся 90 минут и будут предусматривать две рекламные паузы. В это время представители предвыборных штабов не смогут общаться со своим кандидатом.

Напомним

Рейтинг президента Джо Байдена, несмотря на растущий скептицизм относительно нынешнего состояния демократии в Соединенных Штатах, выше рейтинга Дональда Трампа, - об этом свидетельствуют данные опроса среди жителей разных стран планеты.