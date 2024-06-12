Світ більше довіряє Байдену, ніж Трампу - дослідження Pew Research Center
Київ • УНН
Згідно з дослідженням Pew Research Center, проведеним у 34 країнах, Байдену довіряють більше, ніж Трампу: у середньому 43% довіряють Байдену проти 28% - Трампу.
Рейтинг президента Джо Байдена, незважаючи на зростаючий скептицизм щодо нинішнього стану демократії у Сполучених Штатах, вищий за рейтинг Дональда Трампа, - про це свідчать дані опитування серед мешканців різних країн планети, пише УНН з посиланням на дослідницький центр Pew Research Center.
Деталі
Люди в 34 різних країнах світу більше довіряють президенту Джо Байдену, ніж його супернику на виборах 5 листопада, колишньому президенту Дональду Трампу.
У 34 опитаних країнах у середньому 43% упевнені, що Байден вчинить правильно у світових справах, і тільки 28% довіряють Трампу.
Уточнюється, що розрив між рейтингами досить великий у багатьох країнах, особливо в Європі. Рейтинг довіри Байдена щонайменше на 40% вищий, ніж рейтинг Трампа в Німеччині, Нідерландах, Польщі та Швеції.
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Разом з тим, рейтинги Байдена погіршилися порівняно з 2023 роком. У чотирнадцяти з 21 країни Байден отримав нижчі оцінки цього року.
Падіння рейтингу Байдена може бути зумовлене війною Ізраїлю та ХАМАС у Газі.
У 34 країнах медіанний рівень несхвалення дій Байдена щодо війни становив 57%.
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Також зафіксовано, що чоловіки в кількох опитаних країнах з більшою ймовірністю, ніж жінки, довіряють саме Трампу. Водночас для обох політичних діячів характерна низхідна тенденція, - це, мабуть, відповідає зниженню довіри до США як до зразка демократії.
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