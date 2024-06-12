Рейтинг президента Джо Байдена, несмотря на растущий скептицизм относительно нынешнего состояния демократии в Соединенных Штатах, выше рейтинга Дональда Трампа, - об этом свидетельствуют данные опроса среди жителей различных стран планеты, пишет УНН со ссылкой на исследовательский центр Pew Research Center.

Детали

Люди в 34 разных странах мира больше доверяют президенту Джо Байдену, чем его сопернику на выборах 5 ноября, бывшему президенту Дональду Трампу.

В 34 опрошенных странах в среднем 43% уверены, что Байден поступит правильно в мировых делах, и только 28% доверяют Трампу. – сообщает вашингтонский центр исследований

Уточняется, что разрыв между рейтингами довольно велик во многих странах, особенно в Европе. Рейтинг доверия Байдена как минимум на 40% выше, чем рейтинг Трампа в Германии, Нидерландах, Польше и Швеции.

Сына Байдена признали виновным по делу о хранении оружия

Вместе с тем, рейтинги Байдена ухудшились по сравнению с 2023 годом. В четырнадцати из 21 страны Байден получил более низкие оценки в этом году.

Падение рейтинга Байдена может быть обусловлено войной Израиля и ХАМАС в Газе.

В 34 странах медианный уровень неодобрения действий Байдена в отношении войны составил 57%.

План США о прекращении огня в Газе: ХАМАС заявил про "путь к соглашению", однако в СМИ различные интерпретации

Также зафиксировано, что мужчины в нескольких опрошенных странах с большей вероятностью, чем женщины, доверяют именно Трампу. В то же время для обоих политических деятелей характерна нисходящая тенденция, - это по-видимому, соответствует снижению доверия к США как к образцу демократии.

После приговора Трампу пришлось пройти допрос в службе условно-досрочного освобождения