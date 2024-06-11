Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, был признан присяжными виновным по всем трем пунктам обвинения в федеральном судебном процессе по незаконному хранению оружия.
Во вторник, 11 июня, суд присяжных признал сына президента США Джо Байдена - Хантера Байдена - виновным в хранении огнестрельного оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBCnews.
Детали
54-летнему сыну Байдена было предъявлено обвинение по трем пунктам, связанным с хранением оружия. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками или пристрастия к ним. Байден не признал себя виновным.
Присяжные начали свое обсуждение в понедельник днем и совещались около трех часов. Свое решение по делу Байдена-младшего присяжные вынесли на второй день обсуждения.
После вердикта присяжных судья в Делавэре должен объявить приговор. По всем трем пунктам Хантеру Байдену грозит максимум до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов.
Однако он не использовал оружие, к тому же это нарушение у него первое. Вероятно, приговор будет мягким. Суд вынесет приговор несколько позже
А впрочем, дата вынесения приговора еще не установлена.
Дополнение
Президент США Джо Байден, как глава государства, имеет право помиловать любого преступника. В том числе и своего сына - Хантера Байдена. Тем не менее, в своем интервью ABC News глава Белого дома заявил, что не объявит помилование своему сыну Хантеру, если его признают виновным по уголовным обвинениям.
Контекст
В сентябре 2023 года Хантеру Байдену предъявили обвинение в хранении огнестрельного оружия в штате Делавэр. По данным следствия, он купил пистолет по фальшивым документам в 2018 году.
Хантер Байден не признает себя виновным в уклонении от уплаты налогов11 января 2024, 23:18 • 31263 просмотра
К тому же в другом деле сыну президента США инкриминируют три уголовных преступления и шесть проступков, связанных с неуплатой налогов, уклонением от налогообложения и предоставлением ложных или мошеннических налоговых деклараций.
В этом случае, в случае признания вины Хантеру Байдену грозит до 17 лет заключения.
Напомним
Сын президента США Джо Байдена - Хантер планирует судиться с Fox News из-за клеветы и незаконной публикации похищенных интимных фото.