Во вторник, 11 июня, суд присяжных признал сына президента США Джо Байдена - Хантера Байдена - виновным в хранении огнестрельного оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBCnews.

Детали

54-летнему сыну Байдена было предъявлено обвинение по трем пунктам, связанным с хранением оружия. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками или пристрастия к ним. Байден не признал себя виновным.

Присяжные начали свое обсуждение в понедельник днем и совещались около трех часов. Свое решение по делу Байдена-младшего присяжные вынесли на второй день обсуждения.

После вердикта присяжных судья в Делавэре должен объявить приговор. По всем трем пунктам Хантеру Байдену грозит максимум до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

Однако он не использовал оружие, к тому же это нарушение у него первое. Вероятно, приговор будет мягким. Суд вынесет приговор несколько позже

А впрочем, дата вынесения приговора еще не установлена.

Дополнение

Президент США Джо Байден, как глава государства, имеет право помиловать любого преступника. В том числе и своего сына - Хантера Байдена. Тем не менее, в своем интервью ABC News глава Белого дома заявил, что не объявит помилование своему сыну Хантеру, если его признают виновным по уголовным обвинениям.

Контекст

В сентябре 2023 года Хантеру Байдену предъявили обвинение в хранении огнестрельного оружия в штате Делавэр. По данным следствия, он купил пистолет по фальшивым документам в 2018 году.

Хантер Байден не признает себя виновным в уклонении от уплаты налогов

К тому же в другом деле сыну президента США инкриминируют три уголовных преступления и шесть проступков, связанных с неуплатой налогов, уклонением от налогообложения и предоставлением ложных или мошеннических налоговых деклараций.

В этом случае, в случае признания вины Хантеру Байдену грозит до 17 лет заключения.

Напомним

Сын президента США Джо Байдена - Хантер планирует судиться с Fox News из-за клеветы и незаконной публикации похищенных интимных фото.