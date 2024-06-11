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Сина Байдена визнали винним у справі про зберігання зброї

Сина Байдена визнали винним у справі про зберігання зброї

Київ • УНН

 • 21122 перегляди

Хантер Байден, син президента США Джо Байдена, був визнаний присяжними винним за всіма трьома пунктами звинувачення у федеральному судовому процесі щодо незаконного зберігання зброї.

У вівторок, 11 червня, суд присяжних визнав сина президента США Джо Байдена - Хантера Байдена - винним у зберіганні вогнепальної зброї. Про це пише УНН з посиланням на NBCnews.  

Деталі

54-річному сину Байдена було висунуто обвинувачення за трьома пунктами, пов’язаними зі зберіганням зброї. Він звинувачується в незаконному придбанні та зберіганні зброї під час зловживання наркотиками або пристрасті до них. Байден не визнав себе винним.

Присяжні почали своє обговорення в понеділок удень і радилися близько трьох годин. Своє рішення у справі Байдена-молодшого присяжні винесли на другий день обговорення.

Після вердикту присяжних суддя в Делавері має оголосити вирок. За всіма трьома пунктами Гантеру Байдену загрожує максимум до 25 років позбавлення волі та штраф у розмірі 750 тисяч доларів.

Однак він не використовував зброю, до того ж це порушення у нього перше. Імовірно, вирок буде мʼяким. Суд винесе вирок дещо згодом

А втім, дату ухвалення вироку ще не встановлено.

Доповнення

Президент США Джо Байден, як глава держави, має право помилувати будь-якого злочинця. Зокрема і свого сина - Хантера Байдена. Проте, у своєму інтерв'ю ABC News глава Білого дому заявив, що не оголосить помилування своєму сину Гантеру, якщо його визнають винним за кримінальними звинуваченнями.

Контекст

У вересні 2023 року Хантеру Байдену висунули обвинувачення у зберіганні вогнепальної зброї у штаті Делавер. За даними слідства, він купив пістолет за фальшивими документами 2018 року.

Хантер Байден не визнає себе винним в ухиленні від сплати податків12.01.24, 01:18 • 31380 переглядiв

До того ж в іншій справі  сину президента США інкримінують три кримінальні злочини і шість проступків, пов'язаних із несплатою податків, ухиленням від оподаткування та наданням неправдивих або шахрайських податкових декларацій.  

У цьому випадку, в разі визнання вини Хантеру Байдену загрожує до 17 років ув'язнення.

Нагадаємо

Син президента США Джо Байдена - Хантер планує судитися з Fox News через наклеп та незаконну публікацію викрадених інтимних фото.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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