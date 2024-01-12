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Хантер Байден не визнає себе винним в ухиленні від сплати податків

Хантер Байден не визнає себе винним в ухиленні від сплати податків

Київ • УНН

 • 31378 перегляди

Хантер Байден не визнав себе винним в ухиленні від сплати податків, судовий розгляд призначено на червень 2024 року; він також відкинув звинувачення в окремій справі про порушення закону про зброю.

Син президента Джо Байдена, Хантер Байден, не визнає себе винним у федеральній справі про ухилення від сплати податків у Лос-Анджелесі. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

Федеральна прокуратура Каліфорнії вважає, що Байден ухилявся від сплати податків у період з 2016 по 2019 рік. Вони також вважають, що він надав невірну податкову інформацію у 2018 році.

53-річний Байден вперше виступив у справі про податки в залі суду в центрі Лос-Анджелеса в четвер, 11 січня.

На засіданні у залі суду в Лос-Анджелесі у четвер, 11 січня, Федеральний суддя призначив дату суду над Хантером Байденом на червень після того, як син президента не визнав себе винним за дев’ятьма обвинуваченнями, пов’язаними з податками.

Розгляд справи призначити на 20 червня 2024 року.

Контекст

Якщо Хантера Байдена визнають винним, йому загрожує 17 років в'язниці за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків.

Крім того, Байдена звинувачують у порушенні законодавства про зброю в іншій федеральній справі. У цій справі він також не визнав себе винним.

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Лілія Подоляк

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