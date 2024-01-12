Хантер Байден не признает себя виновным в уклонении от уплаты налогов
Хантер Байден не признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, судебное разбирательство назначено на июнь 2024 года; он также отверг обвинения по отдельному делу о нарушении закона об оружии.
НА ТОТ оккупанты выдают льготный уголь в обмен на получение паспорта рф
Россияне в оккупированном Херсоне обменивают уголь на российские паспорта; отсутствие паспорта означает замерзание для украинцев.
Кирби рассказал, как США контролируют предоставленное Украине оружие
Джон Кирби подтвердил усилия США по отслеживанию оружия в Украине, несмотря на проблемы, освещенные в отчете Пентагона. Доказательств злоупотреблений не обнаружено.
ФСБ внесла "Русский добровольческий корпус" в список террористических организаций
ФСБ России классифицировала "Добровольческий корпус" как террористическую группу, сделав его 50-м в своем списке.
Фаворит президентской гонки Финляндии - Александр Стубб: какие у него взгляды на НАТО, и что думает об Украине
Стубб, фаворит президентских выборов в Финляндии, выступает за более европейское НАТО и предлагает безоговорочную поддержку Украине, обещая не поддерживать никаких связей с Россией, пока не прекратится ее агрессия.
Госдеп США одобрил продажу Косово противотанковых ракет Javelin на $75 млн
США одобрили продажу противотанковых ракет Javelin на сумму 75 миллионов долларов Косово с целью усиления его обороноспособности без изменения регионального военного баланса.
Взрывы в Киеве - это снежная гроза: синоптик объяснила редкое явление
В Киеве прошла редкая зимняя гроза со снегом, из-за чего жители принимали гром за взрывы, объяснила это явление синоптик Наталья Диденко.
путин хочет "маленьких побед" перед выборами, поэтому рф будет готовить контрнаступление - Зеленский
Зеленский ожидает, что россия будет стремиться к "маленьким победам" перед выборами Путина; Украине нужно больше оружия для эффективной обороны.
Украина и Литва подписали соглашение о техническом, финансовом и оборонном сотрудничестве
Украина и Латвия подписали в Риге соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает предоставление технической и финансовой помощи для восстановления Украины, в том числе бюджет Латвии в размере 5 млн евро. Также был согласован оборонный меморандум.
Зеленский и премьер Латвии обсудили путь Украины к членству в ЕС и НАТО
Зеленский и премьер-министр Латвии Силина обсудили военную помощь, путь Украины в ЕС/НАТО и санкции против России. Они согласились с необходимостью заключения двустороннего соглашения о безопасности.