Хантер Байден не признает себя виновным в уклонении от уплаты налогов

Сын президента Джо Байдена, Хантер Байден, не признает себя виновным по федеральному делу об уклонении от уплаты налогов в Лос-Анджелесе. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Федеральная прокуратура Калифорнии считает, что Байден уклонялся от уплаты налогов в период с 2016 по 2019 год. Они также считают, что он предоставил неверную налоговую информацию в 2018 году.

53-летний Байден впервые выступил по делу о налогах в зале суда в центре Лос-Анджелеса в четверг, 11 января.

На заседании в зале суда в Лос-Анджелесе в четверг, 11 января, Федеральный судья назначил дату суда над Хантером Байденом на июнь после того, как сын президента не признал себя виновным по девяти обвинениям, связанным с налогами.

Рассмотрение дела назначить на 20 июня 2024 года.

Контекст

Если Хантера Байдена признают виновным, ему грозит 17 лет тюрьмы по обвинениям в уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, Байдена обвиняют в нарушении законодательства об оружии в другом федеральном деле. В этом деле он также не признал себя виновным.

Новоназначенный спецпрокурор США заявил, Хантер Байден может предстать перед судом