После приговора Трампу пришлось пройти допрос в службе условно-досрочного освобождения

Дональд Трамп пройшов співбесіду з представниками служби пробації Нью-Йорка напередодні винесення йому наступного місяця вироку за приховування таємних грошових виплат порноактрисі Стормі Деніелс. Напишите НАМ из сообщений на "Голос Америки".

Детали

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, после вынесения обвинительного приговора по так называемому делу о "деньгах за молчание", ответил на вопросы офицера по пробации. Допрос состоялся в понедельник (по местному времени) в режиме видеосвязи, сообщают американские СМИ со ссылкой на анонимный источник.

Справка

Пробационные интервью обычно охватывает вопросы об криминальном прошлом, семейном и рабочем положении, психическом и физическом здоровье подсудимого. После этого судьи отправляют отчет, предшествующий вынесению приговора.

Напомним

В конце мая суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о сокрытии выплат "взяток" порноактрисе. Это первый случай в истории США, когда бывший президент был признан виновным в уголовном преступлении.

Трамп добивается отмены запрета на выступления, наложенного судом по делу о "скрытых деньгах"