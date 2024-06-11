После приговора Трампу пришлось пройти допрос в службе условно-досрочного освобождения

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
golos-amerikiГолос Америки
nyu-iork-shtatНью-Йорк (штат)
stormi-denielsСторми Дэниелс
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
  •  14138 просмотра

Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Эксклюзив
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
  •  26498 просмотра

Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Эксклюзив
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
  •  44933 просмотра

Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Эксклюзив
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
  •  64448 просмотра

В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  82589 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  114601 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  115359 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  117623 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
10 июня 2024, 10:26  •  112260 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
10 июня 2024, 10:10  •  103647 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Новости по теме
После приговора Трампу пришлось пройти допрос в службе условно-досрочного освобождения

После приговора Трампу пришлось пройти допрос в службе условно-досрочного освобождения

  •  2236 просмотра
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
Эксклюзив

  •  12602 просмотра
Украина и Германия заключат сотни соглашений на уровне общин, компаний и правительства - Зеленский

Украина и Германия заключат сотни соглашений на уровне общин, компаний и правительства - Зеленский

  •  2929 просмотра
Мужчина лег на трамвайные пути в Киеве: его задержали и передали медикам

Мужчина лег на трамвайные пути в Киеве: его задержали и передали медикам

  •  4359 просмотра
Обсуждение послами ЕС переговорных рамок по Украине и Молдове перенесли на следующую неделю - СМИ

Обсуждение послами ЕС переговорных рамок по Украине и Молдове перенесли на следующую неделю - СМИ

  •  4924 просмотра
Фон дер Ляйен о саммите G7: будем обсуждать, как Украина еще скорее может получить пользу от активов рф

Фон дер Ляйен о саммите G7: будем обсуждать, как Украина еще скорее может получить пользу от активов рф

  •  5027 просмотра
Украина нуждается в до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет - Шмыгаль

Украина нуждается в до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет - Шмыгаль

  •  6101 просмотра
Украина должна до зимы реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно восстановить - Зеленский

Украина должна до зимы реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно восстановить - Зеленский

  •  5578 просмотра
В приложении "Воздушная тревога" появились техники психологической самопомощи

В приложении "Воздушная тревога" появились техники психологической самопомощи

  •  6690 просмотра
Для Украины в июле станут доступными 1,5 млрд евро от активов рф, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из Ukraine Facility - фон дер Ляйен

Для Украины в июле станут доступными 1,5 млрд евро от активов рф, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из Ukraine Facility - фон дер Ляйен

  •  5713 просмотра

Популярные

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

  •  112560 просмотра
США сняли запрет на поставки оружия украинскому подразделению "Азов" - The Washington Post

США сняли запрет на поставки оружия украинскому подразделению "Азов" - The Washington Post

  •  36699 просмотра
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

  •  73356 просмотра
43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины

43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины

  •  107050 просмотра
российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

  •  106232 просмотра

Публикации

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

  •  16447 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

  •  112560 просмотра
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

  •  131208 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  270220 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  271730 просмотра

После приговора Трампу пришлось пройти допрос в службе условно-досрочного освобождения

Дональд Трамп был допрошен представителями службы пробации Нью-Йорка перед вынесением ему приговора за сокрытие денежных выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

Новости Мира •   •  2236 просмотра
После приговора Трампу пришлось пройти допрос в службе условно-досрочного освобождения

Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Как заявил нардеп из комитета по вопросам аграрной и земельной политики, правоохранительные органы должны резко отреагировать на факты незаконного экспорта зерна из Украины.

Экономика •   •  12602 просмотра
Эксклюзив
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Украина и Германия заключат сотни соглашений на уровне общин, компаний и правительства - Зеленский

Между Украиной и Германией на уровне общин, компаний и правительства готовятся сотни соглашений на миллиарды евро в оборонном, энергетическом и социальном секторах.

Экономика •   •  2929 просмотра
Украина и Германия заключат сотни соглашений на уровне общин, компаний и правительства - Зеленский

Мужчина лег на трамвайные пути в Киеве: его задержали и передали медикам

В Киеве полиция задержала мужчину после того, как он лег на трамвайные пути и мешал движению общественного транспорта, проявляя агрессивное поведение перед госпитализацией.

Киев •   •  4359 просмотра
Мужчина лег на трамвайные пути в Киеве: его задержали и передали медикам

Обсуждение послами ЕС переговорных рамок по Украине и Молдове перенесли на следующую неделю - СМИ

Обсуждение послами ЕС рамок переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС было перенесено на следующую неделю, но цель остается прежней - официально начать переговоры о вступлении с этими двумя странами до конца июня.

политика •   •  4924 просмотра
Обсуждение послами ЕС переговорных рамок по Украине и Молдове перенесли на следующую неделю - СМИ

Фон дер Ляйен о саммите G7: будем обсуждать, как Украина еще скорее может получить пользу от активов рф

На саммите G7 обсудят, как Украина может еще быстрее извлечь выгоду из замороженных российских активов, о чем объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Экономика •   •  5027 просмотра
Фон дер Ляйен о саммите G7: будем обсуждать, как Украина еще скорее может получить пользу от активов рф

Украина нуждается в до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет - Шмыгаль

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина нуждается в ежегодных инвестициях в размере 10-30 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.

Война •   •  6101 просмотра
Украина нуждается в до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет - Шмыгаль

Украина должна до зимы реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно восстановить - Зеленский

Украина в короткой перспективе должна реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые возможно сейчас восстановить, отметил Президент.

Война •   •  5578 просмотра
Украина должна до зимы реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно восстановить - Зеленский

В приложении "Воздушная тревога" появились техники психологической самопомощи

В приложение "Воздушная тревога" добавили набор специальных упражнений и советов, которые помогут стабилизировать эмоциональное состояние во время воздушной тревоги и взрывов.

Общество •   •  6690 просмотра
В приложении "Воздушная тревога" появились техники психологической самопомощи

Для Украины в июле станут доступными 1,5 млрд евро от активов рф, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из Ukraine Facility - фон дер Ляйен

В июле станут доступными 1,5 млрд евро прибылей от замороженных российских активов для Украины, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из фонда Ukraine Facility.

Экономика •   •  5713 просмотра
Для Украины в июле станут доступными 1,5 млрд евро от активов рф, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из Ukraine Facility - фон дер Ляйен