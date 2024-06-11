Після вироку Трампу довелося пройти допит у службі умовно-дострокового звільнення
Київ • УНН
Дональд Трамп був допитаний представниками служби пробації Нью-Йорка перед винесенням йому вироку за приховування грошових виплат порноактрисі Стормі Деніелс.
Дональд Трамп пройшов співбесіду з представниками служби пробації Нью-Йорка напередодні винесення йому наступного місяця вироку за приховування таємних грошових виплат порноактрисі Стормі Деніелс. Пише УНН із посиланням на Voice of America.
Деталі
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп, після винесення обвинувального вироку у так званій справі про "гроші за мовчання", відповів на запитання офіцера з пробації. Допит відбувся в понеділок (за місцевим часом) в режимі відеозв'язку, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на анонімне джерело.
Довідка
Пробаційні інтерв'ю зазвичай охоплює запитання про кримінальне минуле, сімейне та робоче становище, психічне і фізичне здоров'я підсудного. Після цього судді надсилають звіт, який передує винесенню вироку.
Нагадаємо
Наприкінці травня суд присяжних визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про приховування виплат "хабарів" порноактрисі. Це перший випадок в історії США, коли колишнього президента визнали винним у кримінальному злочині.
Трамп домагається скасування заборони на виступи, накладеної судом у справі про "приховані гроші"05.06.24, 15:22 • 18160 переглядiв