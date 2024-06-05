Трамп домагається скасування заборони на виступи, накладеної судом у справі про "приховані гроші"
Київ • УНН
Трамп домагається скасування введеної судом заборони на виступи у справі про "відмивання грошей" після того, як був засуджений, стверджуючи, що це заважає його передвиборчій кампанії.
Екс-президент США вважає, що його передвиборчій кампанії заважає заборона на публікацію інформації, накладена під час судового процесу в Нью-Йорку. Після винесення вироку, Дональд Трамп зажадав скасувати обмеження на публічні заяви у цій справі.
Про це пише УНН з посиланням на Ассошіейтед Прес.
Деталі
Адвокати Дональда Трампа просять суддю Нью-Йорка скасувати наказ про нерозголошення інформації, який забороняв колишньому президенту коментувати свідків, присяжних та інших осіб, пов'язаних з кримінальною справою, яка призвела до його засудження.
Після завершення судового розгляду занепокоєння, висловлене урядом і судом, не виправдовує подальших обмежень прав Трампа. Про це заявила адвокат Трампа Тодд Бланш, - він попросив суддю Хуана Мерчана скасувати наказ про заборону позасудових заяв Трампа.
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Суддя Мерчант наклав часткову заборону на виступи напередодні судового процесу. Трампу було заборонено робити будь-які заяви, здатні вплинути на хід процесу.
Раніше Трамп неодноразово нападав на потенційних свідків і прокуратуру в повідомленнях на своїй соціальній платформі Truth.
Минулого тижня присяжні визнали 77-річного Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у справі про приховування таємної виплати грошей колишній порноактрисі Стормі Деніелс.
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