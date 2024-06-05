Трамп домагається скасування заборони на виступи, накладеної судом у справі про "приховані гроші"

ukenru
10:47 • 8833 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 21042 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 31738 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 54038 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 69487 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112089 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135945 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138951 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240664 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171163 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
35 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 42252 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 20532 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47410 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 26471 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 30601 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240663 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361565 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376856 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292250 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365244 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60275 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76899 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88266 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170758 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173333 перегляди
Актуальне
Трамп домагається скасування заборони на виступи, накладеної судом у справі про "приховані гроші"

Трамп домагається скасування заборони на виступи, накладеної судом у справі про "приховані гроші"

Київ • УНН

 • 18160 перегляди

Трамп домагається скасування введеної судом заборони на виступи у справі про "відмивання грошей" після того, як був засуджений, стверджуючи, що це заважає його передвиборчій кампанії.

Екс-президент США вважає, що його передвиборчій кампанії заважає заборона на публікацію інформації, накладена під час судового процесу в Нью-Йорку. Після винесення вироку, Дональд Трамп зажадав скасувати обмеження на публічні заяви у цій справі.

Про це пише УНН з посиланням на Ассошіейтед Прес

Деталі

Адвокати Дональда Трампа просять суддю Нью-Йорка скасувати наказ про нерозголошення інформації, який забороняв колишньому президенту коментувати свідків, присяжних та інших осіб, пов'язаних з кримінальною справою, яка призвела до його засудження.

Після завершення судового розгляду занепокоєння, висловлене урядом і судом, не виправдовує подальших обмежень прав Трампа. Про це заявила адвокат Трампа Тодд Бланш, - він попросив суддю Хуана Мерчана скасувати наказ про заборону позасудових заяв Трампа.

Трамп після вироку суду зібрав $53 мільйони на передвиборчу кампанію01.06.2024, 22:47 • 54636 переглядiв

Суддя Мерчант наклав часткову заборону на виступи напередодні судового процесу. Трампу було заборонено робити будь-які заяви, здатні вплинути на хід процесу.

Раніше Трамп неодноразово нападав на потенційних свідків і прокуратуру в повідомленнях на своїй соціальній платформі Truth.

Минулого тижня присяжні визнали 77-річного Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у справі про приховування таємної виплати грошей колишній порноактрисі Стормі Деніелс.

Трамп у разі перемоги обіцяє розсекретити документи про вбивство Кеннеді та теракт 11 вересня03.06.2024, 01:46 • 25543 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
stormi-denielsСтормі Деніелс
donald-trampДональд Трамп
niu-iorkНью-Йорк
spolucheni-shtatyСполучені Штати
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37