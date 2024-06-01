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Трамп після вироку суду зібрав $53 мільйони на передвиборчу кампанію

Трамп після вироку суду зібрав $53 мільйони на передвиборчу кампанію

Київ • УНН

 • 54636 перегляди

Передвиборча кампанія Трампа зібрала 5,53 мільйона доларів протягом доби після того, як він був визнаний винним у справі про фінансове шахрайство, пов'язаному з виплатами порноактрисі Стормі Деніелс.

Передвиборча кампанія колишнього президента США Дональда Трампа оголосила, що зібрала майже $53 мільйони протягом доби після того, як суд присяжних визнав його винним у справі про фінансові махінації з виплатами порноакторці Стормі Деніелс. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

Суд присяжних визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у справі про фінансові махінаціїСуд присяжних визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у справі про фінансові махінації.

Зазначається, що штаб Трампа побив рекорди всіх попередніх зборів коштів республіканців в інтернеті.

Перед цим у Трампа заявили, що передвиборча кампанія зібрала майже $35 мільйонів лише за кілька годин після винесення обвинувального вироку, а майже 30% донорів, які зробили онлайн-пожертви через партійну платформу WinRed, були в ній новачками.

Точні суми зборів стануть відомі пізніше — коли виборчі комітети, а також WinRed подадуть свої звіти до Федеральної виборчої комісії. Це відбудеться найближчими місяцями.

Контекст

30 травня суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фінансові махінації при виплатах порноакторці Стормі Деніелс. Тепер йому загрожує до чотирьох років увʼязнення.

За даними слідства, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Байден відреагував на вердикт у справі Трампа01.06.24, 01:38 • 37099 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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