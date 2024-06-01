Трамп после приговора суда собрал $53 миллиона на предвыборную кампанию
Киев • УНН
Предвыборная кампания Трампа собрала 5,53 миллиона долларов в течение суток после того, как он был признан виновным по делу о финансовом мошенничестве, связанном с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс.
Предвыборная кампания бывшего президента США Дональда Трампа объявила, что собрала почти $53 миллиона в течение суток после того, как суд присяжных признал его виновным по делу о финансовых махинациях с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
детали
Суд присяжных признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о финансовых махинациях суд присяжных признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о финансовых махинациях.
Отмечается, что штаб Трампа побил рекорды всех предыдущих сборов средств республиканцев в интернете.
Перед этим у Трампа заявили, что предвыборная кампания собрала почти $35 миллионов всего через несколько часов после вынесения обвинительного приговора, а почти 30% доноров, сделавших онлайн-пожертвования через партийную платформу WinRed, были в ней новичками.
Точные суммы сборов станут известны позже-когда избирательные комитеты, а также WinRed подадут свои отчеты в Федеральную избирательную комиссию. Это произойдет в ближайшие месяцы.
Контекст
30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Теперь ему грозит до четырех лет заключения.
По данным следствия, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниелс $130 тысяч, чтобы она молчала о сексе с ним. Выплата незаконной не была, но ее оформили как плату Трампа адвокату за юридические услуги. В штате Нью-Йорк это считается фальсификацией отчетности.
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