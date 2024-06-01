ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Байден отреагировал на вердикт по делу Трампа

Байден отреагировал на вердикт по делу Трампа

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 22:38  •  362 просмотра

Read in English

Байден сказал, что вердикт Трампа доказывает, что все в Америке равны перед законом, и Трампу были предоставлены все возможности защитить себя в суде.

Президент США Джо Байден прокомментировал вердикт присяжных по делу своего предшественника Дональда Трампа и выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Он сказал, что вердикт доказывает, что в Америке все равны перед законом, пишет Reuters, передает УНН.

детали

Байден добавил, что Трампу предоставили все возможности защитить себя в суде.

30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в подделке финансовой документации Trump Organization. Наказание судья определит впоследствии.

По версии следствия, летом 2006 года на турнире по гольфу предприниматель познакомился с порноактрисой Стефаны Клиффорд (более известной по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс). Как утверждает женщина, вечером он позвал ее на ужин в свой номер и потом занялся с ней сексом.

Юрист Трампа предложил звезде фильмов для взрослых заключить соглашение о неразглашении в обмен на $130 тыс. За 11 дней до президентских выборов 2016 года Сторми Дэниелс поставила свою подпись под документом.

Судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом является одним из средств устранения политического соперника, заявил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков.

Приговор огласят 11 июля.

Исторический вердикт: Суд присяжных осудил Трампа за все 34 преступления31 мая 2024, 03:15 • 27815 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧПНовости Мира
reutersReuters
stormi-denielsСторми Дэниелс
donald-trampДональд Трамп
nyu-iorkНью-Йорк
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
polshaПольша
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  99258 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  101652 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  105331 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  117449 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  138647 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  130788 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  198719 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112481 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  185479 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  90688 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Новости по теме
Байден отреагировал на вердикт по делу Трампа

Байден отреагировал на вердикт по делу Трампа

  •  362 просмотра
На Киевщине работает ПВО

На Киевщине работает ПВО

  •  1242 просмотра
В Украину вернули из России пятерых депортированных детей-сирот

В Украину вернули из России пятерых депортированных детей-сирот

  •  2722 просмотра
В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии

В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии

  •  3501 просмотра
Минобороны поддержало законопроект о создании военной полиции

Минобороны поддержало законопроект о создании военной полиции

  •  4059 просмотра
На фронте произошло 81 боевое столкновение – Генштаб

На фронте произошло 81 боевое столкновение – Генштаб

  •  5689 просмотра
На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик

На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик

  •  6833 просмотра
В результате российского ракетного обстрела Одесского порта двое мирных жителей получили ранения

В результате российского ракетного обстрела Одесского порта двое мирных жителей получили ранения

  •  8755 просмотра
Ритуальный мужской танец "Сербен" из села Чертовец внесен в список национального нематериального культурного наследия

Ритуальный мужской танец "Сербен" из села Чертовец внесен в список национального нематериального культурного наследия

  •  11281 просмотра
Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов

Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов

  •  14144 просмотра

Популярные

Появились спутниковые фото последствий украинского удара по порту Кавказ в краснодарском крае

Появились спутниковые фото последствий украинского удара по порту Кавказ в краснодарском крае

  •  32931 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьеров, которые нельзя пропустить летом: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьеров, которые нельзя пропустить летом: что посмотреть

  •  93444 просмотра
Все, кто вернулся сегодня из российского плена, подвергались пыткам - Лубинец

Все, кто вернулся сегодня из российского плена, подвергались пыткам - Лубинец

  •  31377 просмотра
Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава

Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава

  •  31588 просмотра
В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"

В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"

  •  30916 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

  •  143048 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  198727 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  185865 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  185489 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  188528 просмотра

Байден отреагировал на вердикт по делу Трампа

Байден сказал, что вердикт Трампа доказывает, что все в Америке равны перед законом, и Трампу были предоставлены все возможности защитить себя в суде.

политика •   •  362 просмотра
Байден отреагировал на вердикт по делу Трампа

На Киевщине работает ПВО

Силы противовоздушной обороны работают над поражением целей, вероятно, беспилотника, в Киевской области, что вызвало воздушную тревогу и призывы к жителям скрыться и соблюдать информационную тишину.

Война •   •  1242 просмотра
На Киевщине работает ПВО

В Украину вернули из России пятерых депортированных детей-сирот

Пятеро депортированных детей-сирот из Николаевской области, которые выжили на линии фронта и были похищены россиянами под дулом пистолета, были возвращены в Украину из России командой save Ukraine.

Общество •   •  2722 просмотра
В Украину вернули из России пятерых депортированных детей-сирот

В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии

Волонтер из Швейцарии был ранен во время российского обстрела Волчанска Харьковской области, когда выполнял гуманитарную миссию по эвакуации людей и животных из зон боевых действий.

Война •   •  3501 просмотра
В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии

Минобороны поддержало законопроект о создании военной полиции

Министерство обороны Украины призывает уделить приоритетное внимание законопроекту о создании военной полиции, которая будет отвечать за регистрацию преступлений, розыск и задержание военнослужащих, а также защиту прав военнослужащих по стандартам НАТО.

Война •   •  4059 просмотра
Минобороны поддержало законопроект о создании военной полиции

На фронте произошло 81 боевое столкновение – Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой: произошло 81 боевое столкновение, поскольку украинские войска решительно отражают попытки России продвинуться вперед и открывают эффективный огонь по врагу по всей линии боевого столкновения.

Война •   •  5689 просмотра
На фронте произошло 81 боевое столкновение – Генштаб

На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик

На Буковине военнообязанный напал с газовым баллончиком на представителя торгового центра, в результате чего военнослужащий получил химические ожоги глаз и дыхательных путей.

Общество •   •  6833 просмотра
На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик

В результате российского ракетного обстрела Одесского порта двое мирных жителей получили ранения

Два человека были ранены осколками российской баллистической ракеты с кассетным боеприпасом, выпущенной вечером по портовой инфраструктуре Одессы.

Война •   •  8755 просмотра
В результате российского ракетного обстрела Одесского порта двое мирных жителей получили ранения

Ритуальный мужской танец "Сербен" из села Чертовец внесен в список национального нематериального культурного наследия

Ритуальный мужской танец "Сербен", исполненный в селе Чертовец Ивано-Франковской области, был внесен в национальный список нематериального культурного наследия, объединив православных и греко-католических прихожан с помощью ритуальной экскурсии по сельским храмам.

Общество •   •  11281 просмотра
Ритуальный мужской танец "Сербен" из села Чертовец внесен в список национального нематериального культурного наследия

Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов

Украина и МВФ достигли соглашения о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов, что открывает путь для получения Украиной средств на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Экономика •   •  14144 просмотра
Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов