Байден отреагировал на вердикт по делу Трампа
Киев • УНН
Байден сказал, что вердикт Трампа доказывает, что все в Америке равны перед законом, и Трампу были предоставлены все возможности защитить себя в суде.
Президент США Джо Байден прокомментировал вердикт присяжных по делу своего предшественника Дональда Трампа и выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Он сказал, что вердикт доказывает, что в Америке все равны перед законом, пишет Reuters, передает УНН.
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Байден добавил, что Трампу предоставили все возможности защитить себя в суде.
30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в подделке финансовой документации Trump Organization. Наказание судья определит впоследствии.
По версии следствия, летом 2006 года на турнире по гольфу предприниматель познакомился с порноактрисой Стефаны Клиффорд (более известной по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс). Как утверждает женщина, вечером он позвал ее на ужин в свой номер и потом занялся с ней сексом.
Юрист Трампа предложил звезде фильмов для взрослых заключить соглашение о неразглашении в обмен на $130 тыс. За 11 дней до президентских выборов 2016 года Сторми Дэниелс поставила свою подпись под документом.
Судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом является одним из средств устранения политического соперника, заявил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков.
Приговор огласят 11 июля.
Исторический вердикт: Суд присяжных осудил Трампа за все 34 преступления31 мая 2024, 03:15 • 27815 просмотров
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