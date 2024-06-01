Байден відреагував на вердикт у справі Трампа
Київ • УНН
Байден сказав, що вердикт Трампа доводить, що всі в Америці рівні перед законом, і Трампу були надані всі можливості захистити себе в суді.
Президент США Джо Байден прокоментував вердикт присяжних у справі свого попередника Дональда Трампа та виплат порноакторці Стормі Деніелс. Він сказав, що вердикт доводить, що в Америці усі рівні перед законом, пише Reuters, передає УНН.
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Байден додав, що Трампу надали всі можливості захистити себе у суді.
30 травня суд присяжних у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у підробці фінансової документації Trump Organization. Покарання суддя визначить згодом.
За версією слідства, влітку 2006 року на турнірі з гольфу підприємець познайомився з порноакторкою Стефані Кліффорд (відомішою за сценічним псевдонімом Стормі Деніелс). Як стверджує жінка, увечері він покликав її на вечерю у свій номер і потім зайнявся з нею сексом.
Юрист Трампа запропонував зірці фільмів для дорослих укласти угоду про нерозголошення в обмін на $130 тис. За 11 днів до президентських виборів 2016 року Стормі Деніелс поставила свій підпис під документом.
Судовий процес над колишнім президентом США Дональдом Трампом є одним із засобів усунення політичного суперника, заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Вирок оголосять 11 липня.
Історичний вердикт: Суд присяжних засудив Трампа за всі 34 злочини31.05.24, 06:15 • 32151 перегляд