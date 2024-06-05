Трамп добивается отмены запрета на выступления, наложенного судом по делу о "скрытых деньгах"

Экс-президент США считает, что его предвыборной кампании мешает запрет на публикацию информации, наложенный во время судебного процесса в Нью-Йорке. После вынесения приговора, Трамп потребовал отменить ограничения на публичные заявления по этому делу.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Детали

Адвокаты Дональда Трампа просят судью Нью-Йорка отменить приказ о неразглашении информации, который запрещал бывшему президенту комментировать свидетелей, присяжных и других лиц, связанных с уголовным делом, которое привело к его осуждению. После завершения судебного разбирательства беспокойство, высказанное правительством и судом, не оправдывает дальнейших ограничений прав Трампа. Об этом заявила адвокат Трампа Тодд Бланш, - он впопросил судью Хуана Мерчана отменить приказ о запрещении внесудебных заявлений Трампа.

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Судья Мерчан наложил частичный запрет на выступления в преддверии судебного процесса. Трампу было запрещено делать любые заявления, способные повлиять на ход процесса.

Ранее Трамп неоднократно нападал на потенциальных свидетелей и прокуратуру в сообщениях на своей социальной платформе Truth.

На прошлой неделе присяжные признали 77-летнего Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о сокрытии тайной выплаты денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

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