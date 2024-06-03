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Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября
Трамп, в случае своей победы, обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября и угрожает отомстить оппонентам.
Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России
Украина теоретически может сбить российский самолет в воздушном пространстве России с помощью немецких систем ПВО Patriot в рамках выданного Берлином разрешения на нанесение ударов по России.
Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии
Саудовская Аравия отказалась участвовать в украинском мирном саммите в Швейцарии 15-16 июня якобы из-за отсутствия России.
Зеленский поздравил Галлу Томасдоттир с победой на выборах президента Исландии
Зеленский поздравил Халлу Томасдоттир с победой на президентских выборах в Исландии и выразил надежду на укрепление украинско-исландского сотрудничества и обеспечение мира в Европе и за ее пределами.
Дефицит электроэнергии на этой неделе вернется-Кудрицкий
На следующей неделе в Украине возобновится дефицит электроэнергии из-за плановых ремонтных работ на атомных электростанциях, последствий недавних обстрелов и увеличения потребления из-за повышения температуры, что приведет к ожидаемым перебоям в подаче электроэнергии в течение дня.
КНДР временно остановили запуск мусора на территорию Южной Кореи
Северная Корея временно приостановила запуск воздушных шаров, наполненных мусором и экскрементами, в Южную Корею в качестве контрмеры, но предупредила, что может возобновить кампанию, если с юга будут рассылаться антисеверокорейские листовки.
россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области
Россияне совершили 19 нападений на приграничные территории и населенные пункты Сумской области, при этом в нескольких населенных пунктах было зафиксировано 46 взрывов.
На президентских выборах в Исландии одержала победу Халла Томасдоттир
Халла Томасдоттир, предприниматель и бывший директор компании Ричарда Брэнсона, одержала победу на президентских выборах в Исландии, набрав 34,1% голосов, став второй женщиной-президентом страны.
Омбудсмен обратился к ООН и Красному Кресту относительно новых фактов издевательств над украинскими пленными
Омбудсмен обратилась к ООН и Красному Кресту с просьбой задокументировать факты издевательств и жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны российских военных на Харьковском направлении, что нарушает Женевские конвенции.
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года
Страны ОПЕК + договорились продлить большую часть своих сокращений добычи нефти до 2025 года, постепенно сворачивая их, чтобы поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.