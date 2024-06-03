Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября

Дональд Трамп, осужденный за фальсификацию деловой документации относительно выплаты денег порно звезде, угрожает отомстить противникам в случае возвращения к власти. Как передает УНН, об этом экс-президент США заявил в интервью Fox News.

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"Моя месть будет успешной ... это плохие люди. Это люди больные, и они делают такие разрушительные вещи... Если бы не я, они бы преследовали кого – то другого, а я знаю многих соперников-у них бы дела не шли так хорошо". сказал Трамп

Трамп добавил, что имеет две кандидатуры для на должность генерального прокурора, но фамилий не уточнил.

Он также заявил, что рассекретит документы, касающиеся атаки на небоскребы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года и убийства президента Кеннеди. По мнению Трампа, это должно восстановить доверие к американским институтам.

Дополнение

На прошлой неделе суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по 34 пунктам фальсификации деловой документации в 2016 году в отношении выплаты денег за молчание порнозвезды, с которой он имел сексуальную связь.

Экс президент и его команда назвали судебное решение политически мотивированным и обвинили демократов в использовании правосудия в качестве оружия в избирательной кампании.

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