Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
foks-niusФокс Ньюс
donald-trampДональд Трамп
nyu-iorkНью-Йорк
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  70907 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  160393 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  154346 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  157249 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148085 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143044 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133448 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  270357 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  113022 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  250127 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Новости по теме
Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября

Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября

  •  2297 просмотра
Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России

Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России

  •  3362 просмотра
Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии

Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии

  •  3168 просмотра
Зеленский поздравил Галлу Томасдоттир с победой на выборах президента Исландии

Зеленский поздравил Галлу Томасдоттир с победой на выборах президента Исландии

  •  2861 просмотра
Дефицит электроэнергии на этой неделе вернется-Кудрицкий

Дефицит электроэнергии на этой неделе вернется-Кудрицкий

  •  3114 просмотра
КНДР временно остановили запуск мусора на территорию Южной Кореи

КНДР временно остановили запуск мусора на территорию Южной Кореи

  •  2793 просмотра
россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области

россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области

  •  6707 просмотра
На президентских выборах в Исландии одержала победу Халла Томасдоттир

На президентских выборах в Исландии одержала победу Халла Томасдоттир

  •  8524 просмотра
Омбудсмен обратился к ООН и Красному Кресту относительно новых фактов издевательств над украинскими пленными

Омбудсмен обратился к ООН и Красному Кресту относительно новых фактов издевательств над украинскими пленными

  •  9345 просмотра
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года

ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года

  •  11941 просмотра

Популярные

Только за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов - Зеленский

Только за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов - Зеленский

  •  36590 просмотра
россияне обстреляли объекты инфраструктуры на Сумщине: пострадавших нет

россияне обстреляли объекты инфраструктуры на Сумщине: пострадавших нет

  •  37131 просмотра
Зеленский пригласил премьер-министра Сингапура принять участие в Саммите мира

Зеленский пригласил премьер-министра Сингапура принять участие в Саммите мира

  •  37737 просмотра
Италия подтвердила участие Владимира Зеленского на саммите G7

Италия подтвердила участие Владимира Зеленского на саммите G7

  •  37317 просмотра
В ВМС Украины опровергли заявление россиян об уничтожении украинских кораблей и катеров

В ВМС Украины опровергли заявление россиян об уничтожении украинских кораблей и катеров

  •  76612 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

31 мая 2024, 06:27  •  219680 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  270357 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  252968 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  250127 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  251003 просмотра

Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября

Трамп, в случае своей победы, обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября и угрожает отомстить оппонентам.

политика •   •  2297 просмотра
Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября

Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России

Украина теоретически может сбить российский самолет в воздушном пространстве России с помощью немецких систем ПВО Patriot в рамках выданного Берлином разрешения на нанесение ударов по России.

Война •   •  3362 просмотра
Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России

Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии

Саудовская Аравия отказалась участвовать в украинском мирном саммите в Швейцарии 15-16 июня якобы из-за отсутствия России.

Война •   •  3168 просмотра
Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии

Зеленский поздравил Галлу Томасдоттир с победой на выборах президента Исландии

Зеленский поздравил Халлу Томасдоттир с победой на президентских выборах в Исландии и выразил надежду на укрепление украинско-исландского сотрудничества и обеспечение мира в Европе и за ее пределами.

политика •   •  2861 просмотра
Зеленский поздравил Галлу Томасдоттир с победой на выборах президента Исландии

Дефицит электроэнергии на этой неделе вернется-Кудрицкий

На следующей неделе в Украине возобновится дефицит электроэнергии из-за плановых ремонтных работ на атомных электростанциях, последствий недавних обстрелов и увеличения потребления из-за повышения температуры, что приведет к ожидаемым перебоям в подаче электроэнергии в течение дня.

Общество •   •  3114 просмотра
Дефицит электроэнергии на этой неделе вернется-Кудрицкий

КНДР временно остановили запуск мусора на территорию Южной Кореи

Северная Корея временно приостановила запуск воздушных шаров, наполненных мусором и экскрементами, в Южную Корею в качестве контрмеры, но предупредила, что может возобновить кампанию, если с юга будут рассылаться антисеверокорейские листовки.

Общество •   •  2793 просмотра
КНДР временно остановили запуск мусора на территорию Южной Кореи

россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области

Россияне совершили 19 нападений на приграничные территории и населенные пункты Сумской области, при этом в нескольких населенных пунктах было зафиксировано 46 взрывов.

Общество •   •  6707 просмотра
россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области

На президентских выборах в Исландии одержала победу Халла Томасдоттир

Халла Томасдоттир, предприниматель и бывший директор компании Ричарда Брэнсона, одержала победу на президентских выборах в Исландии, набрав 34,1% голосов, став второй женщиной-президентом страны.

политика •   •  8524 просмотра
На президентских выборах в Исландии одержала победу Халла Томасдоттир

Омбудсмен обратился к ООН и Красному Кресту относительно новых фактов издевательств над украинскими пленными

Омбудсмен обратилась к ООН и Красному Кресту с просьбой задокументировать факты издевательств и жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны российских военных на Харьковском направлении, что нарушает Женевские конвенции.

Война •   •  9345 просмотра
Омбудсмен обратился к ООН и Красному Кресту относительно новых фактов издевательств над украинскими пленными

ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года

Страны ОПЕК + договорились продлить большую часть своих сокращений добычи нефти до 2025 года, постепенно сворачивая их, чтобы поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.

Экономика •   •  11941 просмотра
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года