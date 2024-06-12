План США про припинення вогню в Газі: ХАМАС заявив про "шлях до угоди", однак у ЗМІ різні інтерпретації
Київ • УНН
Лідер ХАМАС Іззат аль-Рішка підтвердив, що ісламістський рух готовий укласти угоду про припинення вогню з Ізраїлем, незважаючи на суперечливі повідомлення ЗМІ про те, що ХАМАС відкидає план США.
Лідер ХАМАС Іззата ар-Рішка виступив з короткою заявою про те, що формування відкрите "до угоди". Трохи раніше реакція ХАМАС інтерпретувалася в ЗМІ по-іншому, - нібито палестинський рух відкинув план США щодо врегулювання. Про це пише УНН з посиланням на Reuters, Axios і TV5 Monde.
Деталі
Початкова реакція "ХАМАС" на план припинення вогню в секторі Газа, що просувається цього тижня на Близькому Сході держсекретарем США Ентоні Блінкеном, спричинила в середу різні інтерпретації: ізраїльські ЗМІ та американський сайт Axios підтвердили, що палестинські війська відкинули план. Проте в середу, 12 травня, лідер ХАМАС Іззата ар-Рішка виступив із короткою заявою, у якій підтвердив, що відповідь була "відповідальною, серйозною і позитивною" і що вона "відкрила шлях до угоди".
Твердження ізраїльських ЗМІ щодо відповіді Хамаса демонструють спроби захистити Ізраїль від зобов'язань за угодою
Інший представник ХАМАС, який побажав залишитися невідомим, повідомив агентству Reuters, що у відповідь підтвердив позицію бойового палестинського руху щодо того, що припинення вогню повинно призвести до остаточного припинення бойових дій у секторі Газа, а також - виведення ізраїльських військ, відновлення палестинського анклаву і звільнення палестинських в'язнів у секторі Газа.
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Доповнення
Блінкен назвав "обнадійливим знаком" реакцію палестинського ісламістського руху.
Однак повідомляється, що ця відповідь містить "поправки" до пропозиції, озвученої Джо Байденом, "включно з графіком постійного припинення вогню і повного виведення ізраїльських військ із сектору Гази". Про це повідомило джерело, знайоме з ходом обговорень, уточнює tv5 monde.
Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати "переглядають" цю відповідь.
Я не збираюся надавати будь-який контекст або подробиці щойно отриманої відповіді, яку наразі оцінює наша команда, як і наші друзі в Катарі та Єгипті
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