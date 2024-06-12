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Саміт миру у Швейцарії: кількість учасників зменшилась - ЗМІ

Саміт миру у Швейцарії: кількість учасників зменшилась - ЗМІ

Київ • УНН

 • 105226 перегляди

Кількість країн та організацій, які підтвердили свою участь у Саміті миру у Швейцарії, зменшилася з 93 до 78, повідомляють дипломати ЄС.

Кількість країн і організацій, що підтвердили свою участь у Саміті миру у Швейцарії, який відбудеться на цих вихідних, зменшилась з 93 до 78. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на низку дипломатів країн ЄС, знайомих із перебігом підготовки Саміту, передає УНН.

Деталі

Дипломати не називали країни, які передумали брати участь у Саміті. Однак, одне із джерел не виключило, що цей список може поповнитися.

Дипломат, повідомивши про 78 підтверджених учасників, висловив оптимізм, зауважуючи, що "ще є трохи часу". Інший сказав, що його ціллю є "мати сімейне фото майже на 80 осіб".

Доповнення

15-16 червня Швейцарія проведе Саміт миру в Україні. У Швейцарії заявили, що на Саміт миру зареєструвалися 90 країн та організацій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру.

Політолог про Глобальний саміт миру: Україна повинна вибити з рук інших країн козирі, що дозволяють їм пропонувати свої варіанти мирного плану11.06.24, 16:47 • 120627 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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