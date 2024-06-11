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Політолог про Глобальний саміт миру: Україна повинна вибити з рук інших країн козирі, що дозволяють їм пропонувати свої варіанти мирного плану

Політолог про Глобальний саміт миру: Україна повинна вибити з рук інших країн козирі, що дозволяють їм пропонувати свої варіанти мирного плану

Київ • УНН

 • 120627 перегляди

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, метою Глобального саміту миру у Швейцарії є вироблення підсумкового документу, який відповідатиме українському баченню мирного плану, витіснивши альтернативні пропозиції інших країн і чітко окресливши принципи майбутнього миру.

Україна за підсумками Глобального саміту миру, що пройде цими вихідними у Швейцарії, має отримати фінальний документ, що міститиме позиції, які відповідають її баченню. Також важливим є вибити з рук інших країн козирі, які б не давали їм можливість просувати інші варіанти мирного плану. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Ігор Рейтерович.

Не думаю, що там будуть розглядатися якісь інші варіанти мирних планів. Тут більшою мірою буде йтися взагалі про загальне бачення – яким має бути мирний план. Оскільки Саміт організовує Україна, то ми будемо просувати свій порядок денний. Якісь елементи інших планів можуть згадуватися, але головне завдання цього Саміту й нашої делегації – щоб там було прийнято фінальне рішення, яке буде відповідати власне баченню України. Тобто ми повинні розробити такий компромісний варіант, який буде вибивати козирі з рук якихось інших країн говорити про наявність інших планів й зосереджувати на тому плані, який розробила Україна 

- вважає експерт.

Рейтерович наголосив, що у фінальному документі повинна бути зазначена низка принципів на яких має базуватися майбутній мир й ці принципи повинні бути чітко виписані.

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"Все насправді буде залежати значною мірою від фінального документа, який буде підписаний. Якщо він буде мати дуже загальний характер, то тоді ми можемо констатувати, що це було непогане зібрання, але воно не призвело до якихось реальних результатів.

Якщо він буде містити певні деталі й ці деталі будуть відповідати баченню України, тоді ми зможемо говорити, що він однозначно був успішний. Тим більше ті країни, які не будуть брати в ньому участь – за ним дуже уважно будуть спостерігати і як варіант розглянуть можливість своєї участі під час наступного Саміту, адже цей явно не останній. Це тільки початок довгого шляху й подібних самітів ще буде достатньо багато", - пояснив політолог.

Щодо відсутності на саміті таких країн як Китай, Аргентина та Саудівська Аравія, то на думку експерта, це звісно дещо знижує цінність заходу.

"Але оскільки там достатньо рівномірно представлені всі континенти, і там є в тому числі країни Глобального Півдня, говорити про те, що якась велика частина країн це проігнорували – не можна. Це певною мірою вибиває можливості російської пропаганди казати, що там зібралися не рівномірно країни й там типу зібралися тільки країни, які орієнтуються на США. Чому? Тому що на Саміті, наприклад, буде Індія. По-перше, найбільша демократія у світі, по-друге, країна, яка має найбільшу чисельність населення, вони випередили нещодавно Китай, торік здається. І в цьому контексті – це дуже вагомий фактор, який йде на плюс Саміту. Тому він точно не буде провальний, якщо всі приїдуть", - вважає політолог.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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