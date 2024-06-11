Политолог о Глобальном саммите мира: Украина должна выбить из рук других стран козыри, позволяющие им предлагать свои варианты мирного плана

Украина по итогам Глобального саммита мира, который пройдет в эти выходные в Швейцарии, должна получить финальный документ, содержащий позиции, соответствующие ее видению. Также важно выбить из рук других стран козыри, которые бы не давали им возможность продвигать другие варианты мирного плана. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Игорь Рейтерович.

Не думаю, что там будут рассматриваться какие-то другие варианты мирных планов. Здесь в большей степени будет идти речь вообще об общем видении - каким должен быть мирный план. Поскольку саммит организует Украина, то мы будем продвигать свою повестку дня. Какие – то элементы других планов могут упоминаться, но главная задача этого саммита и нашей делегации - чтобы там было принято финальное решение, которое будет соответствовать собственному видению Украины. То есть мы должны разработать такой компромиссный вариант, который будет выбивать козыри из рук каких-то других стран говорить о наличии других планов и сосредотачивать на том плане, который разработала Украина - считает эксперт.

Рейтерович подчеркнул, что в финальном документе должен быть указан ряд принципов на которых должен базироваться будущий мир и эти принципы должны быть четко выписаны.

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"Все на самом деле будет зависеть в значительной степени от финального документа, который будет подписан. Если он будет иметь очень общий характер, то тогда мы можем констатировать, что это было неплохое собрание, но оно не привело к каким-то реальным результатам.

Если он будет содержать определенные детали и эти детали будут соответствовать видению Украины, тогда мы сможем говорить, что он однозначно был успешен. Тем более те страны, которые не будут принимать в нем участие – за ним очень внимательно будут наблюдать и как вариант рассмотрят возможность своего участия во время следующего саммита, ведь этот явно не последний. Это только начало долгого пути и подобных саммитов еще будет достаточно много", - пояснил политолог.

Что касается отсутствия на саммите таких стран как Китай, Аргентина и Саудовская Аравия, то по мнению эксперта, это, конечно, несколько снижает ценность мероприятия.

"Но поскольку там достаточно равномерно представлены все континенты, и там есть в том числе страны Глобального Юга, говорить о том, что какая-то большая часть стран это проигнорировали - нельзя. Это в определенной степени выбивает возможности российской пропаганды говорить, что там собрались неравномерно страны и там типа собрались только страны, которые ориентируются на США. Почему? Потому что на саммите, например, будет Индия. Во-первых, самая большая демократия в мире, во-вторых, страна, которая имеет наибольшую численность населения, они опередили недавно Китай, в прошлом году, кажется. И в этом контексте – это очень весомый фактор, который идет на плюс саммита. Поэтому он точно не будет провален, если все приедут", - считает политолог.

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