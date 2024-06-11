В совместное заявление Саммита мира в Швейцарии вряд ли войдет вывод российских войск из Украины, сообщает японский вещатель NHK со ссылкой на проект совместного заявления, пишет УНН.

Детали

"Как стало известно NHK, участникам предстоящей международной мирной конференции по Украине будет предложен проект совместного заявления, в котором не содержится призыв к выводу российских войск", - говорится в сообщении.

NHK, как сообщается, получила проект совместного заявления, "в котором упоминаются только три из десяти пунктов формулы мира, предложенной Украиной". "Это безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, а также освобождение всех заключенных и возвращение детей, депортированных в россию", - сказано в сообщении.

Однако, отмечает вещатель, "в документе не упоминаются требования о выводе российских войск из Украины и восстановлении территориальной целостности этой страны".

В проекте совместного заявления также, как указано, говорится о том, что в достижении мира должны участвовать все стороны. Проект подчеркивает важность участия в дискуссиях россии.

"По словам дипломатических источников, вывод российских войск и другие положения, к которым призывает Украина, не включили в проект заявления с учетом позиций некоторых азиатских и ближневосточных стран с быстрорастущей экономикой, поддерживающих связи с россией", - отмечает вещатель.

Дополнение

Саммит мира пройдет в Швейцарии в субботу и воскресенье. Он ориентирован на реализацию мирного плана из 10 пунктов, предложенного Украиной. В понедельник швейцарское правительство сообщило, что ожидается участие в саммите 90 стран и организаций.

Швейцария заявила об увеличении кибератак и дезинформации накануне Саммита мира