Швейцария заявила об увеличении кибератак и дезинформации накануне Саммита мира

Швейцария зафиксировала рост количества кибератак и дезинформации накануне Саммита мира в эти выходные, целью которого является создание пути к миру в Украине, сообщило правительство страны в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила на пресс-конференции, что за последние недели участились кибератаки, и ее спросили, как ее правительство реагирует на личные нападки на нее в российских СМИ, которые получили огласку в Швейцарии.

"Мы не вызывали посла, - сказала она. - Я так и хотела, потому что кампания по дезинформации настолько экстремальна, что видно, что мало что из нее отражает реальность".

Министр иностранных дел страны Игнацио Кассис заявил, что существует явная "заинтересованность" в срыве переговоров, но отказался сказать, кто стоял за атаками, когда его спросили, причастна ли к ним россия.

По данным Швейцарии, для участия в переговорах, которые пройдут на курорте недалеко от центрального города Люцерн с 15 по 16 июня, зарегистрировались 90 государств и организаций, примерно половина из них - из Южной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока.

В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций

Турция и Индия примут участие, заявили швейцарские чиновники, хоть непонятно, на каком уровне. Остается неясным, примут ли в нем участие Бразилия и Южная Африка.

По словам Швейцарии, примерно половина участвующих стран будет представлена главами государств и правительств.

По словам Кассиса, на саммите на курорте Бюргеншток будут обсуждаться вопросы, вызывающие международную озабоченность, такие как необходимость ядерной и продовольственной безопасности, свобода судоходства, а также гуманитарные вопросы, такие как обмен военнопленными.

Саммит должен завершиться принятием итоговой декларации, "в идеале" принятой единогласно, сказал Кассис. Его цель также состоит в том, чтобы определить, каким будет следующий шаг в мирном процессе.

Отвечая на вопрос, кто может стать преемником Швейцарии на следующем этапе, Кассис ответил, что не может сообщить подробностей, но отметил, что предпринимают попытки создать что-то "за пределами западной части мира".

По его словам, это может способствовать включению в этот процесс "глобального Юга и арабских стран".

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